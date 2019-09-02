Новый учебный год начался для 340 тысяч школьников губернии
2 сентября 2019 20:46
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«Я очень рад, что в Самаре и области есть такая традиция – приглашать и чествовать первоклассников, тех замечательных мальчишек и девчонок, которые сегодня сделали первые шаги в прекрасную страну знаний, – обратился к ребятам глава региона. – Вас в эту страну поведут замечательные наставники — самарские учителя. И через годы, я уверен, они станут для вас родными людьми. Я поздравляю родителей: мам и пап, бабушек и дедушек с первым днем ваших замечательных детей в школе, с первым шагом во взрослую жизнь».
Сегодня же глава региона поздравил с новым учебным годом воспитанников самарской гимназии №3. В этом году для учебного заведения линейка стала 55-й в истории. Сегодня гимназия является одной из лучших в Самарской области. По итогам 2018 года она стала абсолютным победителем конкурса «Успешная школа России», чуть ранее ее отметили как лучшее учебное учреждение на конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России» и на конкурсе «Школа высоких технологий». Важной вехой в истории гимназии стал первый выпуск заочной физико-математической школы при МФТИ. Успехи самарского учебного заведения отмечены и за рубежом – она является ассоциированной школой ЮНЕСКО, находится под патронажем Посольства Франции в России, входит в сеть билингвальных школ. Каждый четвертый выпускник в 2019 году получил медали за особые успехи в учебе, 22 – защитили дипломы билингвальной секции при Посольстве Франции в РФ, гимназия подготовила множество победителей и призеров региональных и федеральных предметных олимпиад.
«Мы надеемся, что новый учебный год станет для нас еще более успешным, ярким и запоминающимся, потому что вы самые лучшие дети на свете», – обратилась к гимназистам директор Светлана Ильина.
С Днем знаний учащихся, их родителей и педагогический коллектив поздравил губернатор. «Третья гимназия – одна их ведущих школ нашего города и Самарской области. Вам всем повезло здесь учиться», – отметил Дмитрий Азаров.
Отдельные слова благодарности были обращены к педагогам: «Поздравляю настоящих ангелов-хранителей гимназии – это директор школы и замечательные учителя, которые приведут вас в прекрасную страну знаний. Рассчитываю, что к этим ангелам-хранителям и ее традициям присоединяться многие наши ангелочки, в том числе те, кто стоит в первом ряду – наши первоклассники».
В этом году в гимназии №3 85 первоклассников. Среди них Маша и Коля Дешевых. Брат и сестра посещали подготовительную группу, и к школьным будням готовы. «Я буду получать только пятерки», – обозначила свои цели на ближайшие десять лет Маша. Коля от сестры отставать не стал, и взял еще более высокую планку. «А я — десятки», – сказал он.
Какие результаты будут у первоклашек – покажет время, а вот для выпускников нынешний учебный год – особенный. Им предстоит сдача ЕГЭ и вступительных экзаменов в вузы. Дмитрий Азаров пожелал старшеклассникам успешно преодолеть все трудности.
«Вы замечательные, взрослые, умные, целеустремленные. У абсолютного большинства из вас уже есть цель, которую вы себе наметили. Нужно собраться и в этом году как следует подготовиться к экзаменам, чтобы там были только те отметки, которые вы хотите и ваши родители, – напутствовал губернатор выпускников этого года. – Уверен, все у вас получится. И вы навсегда сохраните в своем сердце благодарность учителям!», передает пресс-служба облправительства.
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