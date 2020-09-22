Новые цифровые возможности появились в школах Борского района

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Сейчас в кабинетах есть все необходимое для работы: ноутбуки, интерактивные комплексы, а также многофункциональные устройства.

В образовательном центре с. Борское прошла экскурсия для представителей родительской общественности. Главная цель - рассказать взрослым, какие возможности открываются перед их детьми благодаря реализации национального проекта «Образование».

Представители родительской общественности и члены Управляющего совета школы познакомились с инфраструктурной переоборудованных кабинетов. В рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в них созданы условия для внедрения цифровой образовательной среды.

«Я в восторге от новых технологий, которые появились в нашей школе, - делится впечатлениями мама ученика 5 класса образовательного центра с. Борское Светлана Иванова - Новые компьютеры, интерактивные доски, я уверена, все это дает нашим детям возможность идти в ногу со временем, не отставать от века информационных технологий. Я посмотрела, что ребятам это очень нравится. Они очень увлечены интернет-ресурсами, а теперь их научат грамотно ими пользоваться, эффективно применять в учебе».

Сейчас в кабинетах есть все необходимое для работы: ноутбуки, интерактивные комплексы, а также многофункциональные устройства. Одна из важнейших задач системы образования – дать каждому ребенку возможность проявить свои таланты и устремления, найти дело по душе и в итоге получить востребованную и интересную специальность. Такую задачу ставит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. И она успешно решается в рамках национального проекта «Образование». Благодаря его реализации с первого сентября в 101 школе региона открылись обновленные учебные классы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», сообщает пресс-служба облправительства.

«Я приятно удивлена. Сегодня на экскурсии наши дети с педагогами, показали нам фрагмент урока с использованием новейших технологий. Это действительно впечатляет, - рассказывает мама ученика 7 класса образовательного центра с. Борское Ирина Синельникова.- Дети учатся работать с графическим редактором, создавать презентации, проекты. Я уверена, что полученные навыки пригодятся им не только в школе, но и дальнейшей жизни».

Ученики, хоть и недавно приступили к обучению в новых классах, но уже успели познакомиться с современным оборудованием и рассказали гостям о возможностях интерактивного комплекса, а педагоги продемонстрировали как будут проходить занятия с помощью Google-презентаций.

«С начала учебного года мы активно начали пользоваться новым интерактивным комплексом и ноутбуками и уже успели отметить преимущества, - подчеркивает учитель русского языка и литературы Алёна Мечкаева.- На уроках русского языка и литературы мы применяем ноутбук и интерактивный комплекс в режиме графической иллюстрации нового материала. Сейчас ребята учатся составлять google-презентации и виртуальные экскурсии google-maps по биографии и творчеству писателей».

По словам родителей, урок с использованием новейших технологий - это интересно, познавательно и актуально в наше время. Благодаря модернизации оборудования в рамках нацпроекта «Образование» дети получают новые знания, учатся создавать проекты, презентации, работать с графическими редакторами, развивают самостоятельность и индивидуальность.

Обучающиеся поделились с гостями своими эмоциями и впечатлениями. Старшеклассники считают, что цифровая образовательная среда, прежде всего, поможет им в будущем быть компетентными и востребованными специалистами. В ходе экскурсии кроме вопроса о работе цифровых кабинетов в школе, речь также шла и о перспективах использования цифровых технологий в образовательной деятельности.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» создана федеральная информационно-сервисная платформа «Элемент». Эта платформа содержит в себе большое количество учебного материала по учебным предметам для обучающихся с 1 по 11 класс. Обучающие видео, материалы уроков, электронные книги и курсы, а также интерактивный контент по каждой направленности – все это можно легко найти на платформе «Элемент». Кроме того, каталог платформы регулярно пополняется новыми материалами, что поможет найти здесь информацию, необходимую для каждого ученика. В новом учебном году появилась возможность эффективно использовать ресурсы информационно-сервисной этой платформы для построения индивидуальных образовательных маршрутов. В настоящее время уже многие педагоги и ученики на ней зарегистрировались. Одна из важнейших задач системы образования – дать каждому ребенку возможность проявить свои таланты и устремления, найти дело по душе и в итоге получить востребованную и интересную специальность. Это является важной составляющей стратегии лидерства Самарской области.

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