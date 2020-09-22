Новые цифровые возможности появились в школах Борского района

Я нашел ошибку
Главные новости:
Период проведения акции и количество мест ограничены.
В рамках акции «Бархатный сезон» билеты в поезда АО «ФПК» можно приобрести за 999 рублей 
 "Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет"
В Тверской области упал Су-30
25 сентября Филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре представляет выставку Анны Голубкиной, одного из крупнейших мастеров русской скульптуры первой четверти XX века.
Стихии Анны Голубкиной в Музее Модерна
Пользователи социальных сетей смогут задать вопросы ведущим специалистам по самым востребованным медицинским профилям, а также главе Минздрава России Михаилу Мурашко.
С 21 по 27 сентября в России пройдет «Неделя здоровья»
Энергокомпания ведет постоянную работу с должниками за тепло, в том числе, ежемесячно вводит частичное или полное ограничение подачи тепловой энергии.
«ЭнергосбыТ Плюс» ограничил подачу ГВС для двух организаций Самары
По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Чуланова, это Севастополь, ЕАО, Тува, Ленинградская область, Алтай, Коми, Бурятия и Кемеровская область.
В восьми регионах России активно растет число зараженных коронавирусом
Ему было 89 лет.  За свою жизнь снялся в более чем 200 фильмах.
Умер французский актер Мишель Лонсдейл
Победитель марафона определился только на финишном отрезке, где Чечун смог выйти вперед лидировавшего до этого Искандера Ядгарова.
Юрий Чечун из Тольятти - победитель Московского марафона
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.04
1.01
EUR 90.01
1.05
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Самарские волонтёры приняли участие в Окружном форуме «Добро на Юге»
В Самарской области пройдет инклюзивный проект «Крылья возможностей»
Осенний град не остановил участников “Подиума зрелой красоты” в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Новые цифровые возможности появились в школах Борского района

22 сентября 2020 13:22
175
Новые цифровые возможности появились в школах Борского района

Сейчас в кабинетах есть все необходимое для работы: ноутбуки, интерактивные комплексы, а также многофункциональные устройства. 

В образовательном центре с. Борское прошла экскурсия для представителей родительской общественности. Главная цель -  рассказать взрослым, какие возможности открываются перед их детьми благодаря реализации национального проекта «Образование».

Представители родительской общественности и члены Управляющего совета школы познакомились с инфраструктурной переоборудованных кабинетов. В рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в них созданы условия для внедрения цифровой образовательной среды.

«Я в восторге от новых технологий, которые появились в нашей школе, - делится впечатлениями мама ученика 5 класса образовательного центра с. Борское Светлана Иванова - Новые компьютеры, интерактивные доски, я уверена, все это дает нашим детям возможность идти в ногу со временем, не отставать от века информационных технологий. Я посмотрела, что ребятам это очень нравится. Они очень увлечены интернет-ресурсами, а теперь их научат грамотно ими пользоваться, эффективно применять в учебе». 

Сейчас в кабинетах есть все необходимое для работы: ноутбуки, интерактивные комплексы, а также многофункциональные устройства. Одна из важнейших задач системы образования – дать каждому ребенку возможность проявить свои таланты и устремления, найти дело по душе и в итоге получить востребованную и интересную специальность. Такую задачу ставит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. И она успешно решается в рамках национального проекта «Образование». Благодаря его реализации с первого сентября в 101 школе региона открылись обновленные учебные классы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», сообщает пресс-служба облправительства. 

«Я  приятно удивлена. Сегодня на экскурсии наши дети с педагогами, показали нам фрагмент урока с использованием новейших технологий. Это действительно впечатляет, - рассказывает мама ученика 7 класса образовательного центра с. Борское Ирина Синельникова.-  Дети учатся работать с графическим редактором, создавать презентации, проекты. Я уверена, что полученные навыки пригодятся им не только в школе, но и дальнейшей жизни».

Ученики, хоть и недавно приступили к обучению в новых классах, но уже успели познакомиться с современным оборудованием и рассказали гостям о возможностях интерактивного комплекса, а педагоги продемонстрировали как будут проходить занятия с помощью Google-презентаций.

«С начала учебного года мы активно начали пользоваться новым интерактивным комплексом и ноутбуками и уже успели отметить преимущества, - подчеркивает учитель русского языка и литературы Алёна Мечкаева.- На уроках русского языка и литературы мы применяем ноутбук и интерактивный комплекс в режиме графической иллюстрации нового материала. Сейчас ребята учатся составлять google-презентации и виртуальные экскурсии google-maps по биографии и творчеству писателей». 

По словам родителей, урок с использованием новейших технологий - это интересно, познавательно и актуально в наше время. Благодаря модернизации оборудования в рамках нацпроекта «Образование» дети получают новые знания, учатся создавать проекты, презентации, работать с графическими редакторами, развивают самостоятельность и индивидуальность.

Обучающиеся поделились с гостями своими эмоциями и впечатлениями. Старшеклассники считают, что цифровая образовательная среда, прежде всего, поможет им в будущем быть компетентными и востребованными специалистами. В ходе экскурсии кроме вопроса о работе цифровых кабинетов в школе, речь также шла и о перспективах использования цифровых технологий в образовательной деятельности.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» создана федеральная информационно-сервисная платформа «Элемент». Эта платформа содержит в себе большое количество учебного материала по учебным предметам для обучающихся с 1 по 11 класс. Обучающие видео, материалы уроков, электронные книги и курсы, а также интерактивный контент по каждой направленности – все это можно легко найти на платформе «Элемент». Кроме того, каталог платформы регулярно пополняется новыми материалами, что поможет найти здесь информацию, необходимую для каждого ученика. В новом учебном году появилась возможность эффективно использовать ресурсы информационно-сервисной этой платформы для построения индивидуальных образовательных маршрутов. В настоящее время уже многие педагоги и ученики на ней зарегистрировались. Одна из важнейших задач системы образования – дать каждому ребенку возможность проявить свои таланты и устремления, найти дело по душе и в итоге получить востребованную и интересную специальность. Это является важной составляющей стратегии лидерства Самарской области.

 

Фото pixabay.com

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
22 сентября 2020  14:55
В благоустроенном сквере на улице Аврора неизвестный повредил ограждение и испортил газон.
Неизвестные испортили состояние двух новых скверов в Самаре
В благоустроенном сквере на улице Аврора неизвестный повредил ограждение и испортил газон. Социум
305
22 сентября 2020  14:40
Это символическая акция международного уровня, которая призвана напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека.
22 сентября проводится Всемирный День без автомобиля
Это символическая акция международного уровня, которая призвана напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека. Социум
131
22 сентября 2020  13:29
В Самарской области стартует финал III Национального чемпионата по стандартам WorldSkills 50+«Навыки мудрых»
В Самарской области стартует финал III Национального чемпионата по стандартам WorldSkills 50+«Навыки мудрых»
Конкурсные испытания в рамках национального первенства состоятся по 26 компетенциям, в восьми из них буду представлены профессионалы из Самарской области. Социум
187
Весь список

Здравоохранение
22 сентября 2020  16:03
Пользователи социальных сетей смогут задать вопросы ведущим специалистам по самым востребованным медицинским профилям, а также главе Минздрава России Михаилу Мурашко.
С 21 по 27 сентября в России пройдет «Неделя здоровья»
Пользователи социальных сетей смогут задать вопросы ведущим специалистам по самым востребованным медицинским профилям, а также главе Минздрава России Михаилу... Здравоохранение
97
22 сентября 2020  14:00
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
Умерли мужчина и женщина, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Здравоохранение
282
22 сентября 2020  11:44
Самарские и болгарские ученые увеличат точность оптической диагностики рака кожи
По итогам исследований планируется создать компактный прибор для массовых обследований в обычных поликлиниках. Здравоохранение
261
Весь список
Новости медицины
16 сентября 2020  16:50
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
Пандемия изменила жизнь каждого из нас. Но в крайне сложной ситуации оказались те, кто борется с тяжелыми заболеваниями и кому поставили страшный диагноз –... Новости медицины
893
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
6192
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
6599
Весь список
Туризм
22 сентября 2020  14:11
Цифровые технологии для повышения туристической привлекательности Самарской области.
В Самаре состоялась межрегиональная конференция «Туризм и цифровая трансформация» 
Цифровые технологии для повышения туристической привлекательности Самарской области. Туризм
158
15 сентября 2020  11:02
Куба открыла границы для туристов Пока в островное государство прибывают гости из Канады.
Куба открыла границы для туристов
Пока в островное государство прибывают гости из Канады. Туризм
782
14 сентября 2020  09:23
Самарская область - в десятке популярных направлений для путешествий на поезде летом 2020
Самарская область - в десятке популярных направлений для путешествий на поезде летом 2020
Российский сервис бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда они ездили на поезде этим летом.  Туризм
736
Весь список
Образование
22 сентября 2020  13:22
Новые цифровые возможности появились в школах Борского района
Новые цифровые возможности появились в школах Борского района
Сейчас в кабинетах есть все необходимое для работы: ноутбуки, интерактивные комплексы, а также многофункциональные устройства.  Образование
174
22 сентября 2020  12:59
Самарские учителя прокачали цифровые компетенции во время пандемии
Самарские учителя прокачали цифровые компетенции во время пандемии
Год назад Яндекс.Учебник создал программу «Я Учитель» для обучения и профессионального развития школьных преподавателей. Образование
190
22 сентября 2020  10:12
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
Основным направлением совместной деятельности, как планируется, станут беспилотные летательные аппараты и комплексы, а также новые технологии в сельском... Образование
242
Весь список

Культура
22 сентября 2020  16:09
25 сентября Филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре представляет выставку Анны Голубкиной, одного из крупнейших мастеров русской скульптуры первой четверти XX века.
Стихии Анны Голубкиной в Музее Модерна
25 сентября Филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре представляет выставку Анны Голубкиной, одного из крупнейших мастеров русской скульптуры... Культура
87
22 сентября 2020  11:05
Финальные аккорды «Тремоло» прозвучали в Тольятти
Финальные аккорды «Тремоло» прозвучали в Тольятти
 XIII Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» с успехом прошёл в Тольятти 27–30 августа, он собрал более двух тысяч зрителей. Культура
218
21 сентября 2020  12:33
В Самаре состоится открытие XVIII Международного конкурса баянистов Виват, Баян!
В Самаре состоится открытие XVIII Международного конкурса баянистов «Виват, Баян!»
Конкурсные прослушивания будут проходить в течение 5 дней. Культура
482
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
6799
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
4784
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
4447
Весь список
Мода
19 июля 2020  10:42
Модные платья тренды 2020-2021
 Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
2333
4 июня 2020  15:45
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды.  Мода
4174
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
3071
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин... Самарско-Тольяттинская агломерация
3466
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты. Самарско-Тольяттинская агломерация
2132
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
10650
Весь список
Самара - Город - курорт
14 сентября 2020  20:59
Кормушки своими руками из доступный материалов
Зима – сложное время для птиц, для того чтобы пернатые набрались сил и дотянули до весны, им следует помогать. Прошли времена, когда скворечники делали только... Самара - Город - курорт
465
12 сентября 2020  12:32
Простые советы по выбору вина в магазине
Простые советы по выбору вина в магазине
При выборе вина необходимо ориентироваться на три параметра: сорт винограда, регион и рейтинг. Если говорить о количестве сортов винограда, то их существует не... Самара - Город - курорт
449
8 сентября 2020  18:29
Технический музей ОАО «АвтоВАЗ» отмечает 19-й день рождения
Технический музей ОАО «АвтоВАЗ» отмечает 19-й день рождения
Сегодня его можно назвать одним из крупнейших в России музейно-парковым комплексом. Идейный замысел музея принадлежит бывшему заместителю главного... Самара - Город - курорт
845
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020  11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Как ухаживать за ювелирными изделиями
 Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.   Красота и стиль
3350
8 июля 2020  08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
 Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
3967
15 июня 2020  22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
3549
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
4551
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
1005
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
3779
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
6799
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
4784
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
4447
Весь список
Современная медицина
27 августа 2020  20:51
Что опаснее: ВИЧ или Гепатит С?
Что опаснее: ВИЧ или Гепатит С?
 По статистике гепатит С опаснее в десять раз, чем ВИЧ. На всей планете им заражены 180 миллионов людей. Характерная коварная особенность Hepatitis C заключается в... Современная медицина
1052
24 августа 2020  14:49
Лечение гепатита С: методы и препараты
 Hepatitis C для большинства, является пожизненным заболеванием. Только у 15-25 % инфицированных вирус выводится из организма самопроизвольно.  Современная медицина
1767
20 августа 2020  20:06
Диета при гепатите: как помочь организму?
Диета при гепатите: как помочь организму?
 Если у вас Hepatitis С и нет особой диеты, то для начала лучше всего начать со здоровой пищи и отказа от вредной. На все, что вы едите и пьете, должна воздействовать... Современная медицина
1679
Весь список
Новости медицины
16 сентября 2020  16:50
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
Пандемия изменила жизнь каждого из нас. Но в крайне сложной ситуации оказались те, кто борется с тяжелыми заболеваниями и кому поставили страшный диагноз –... Новости медицины
893
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
6192
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
6599
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
24439
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
5527
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
5603
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
5551
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
6005
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
9152
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
5366
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
4185
Весь список
Туризм в Самаре
21 сентября 2020  19:49
Зимняя рыбалка в Самарской области: в преддверии сезона о безопасности и комфорте
Зимняя рыбалка в Самарской области: в преддверии сезона о безопасности и комфорте
Любители и профессионалы с нетерпением ждут начала очередного сезона зимней рыбалки. Несмотря на неизбежные сложности, связанные с минусовой температурой,... Туризм в Самаре
113
9 сентября 2020  19:16
Как получить разрешение на въезд в Бельгию
Как получить разрешение на въезд в Бельгию
Путешествуем в Бельгию – как получить разрешение на въезд. Виды визовых пропусков, подготовка туристических бумаг. Туризм в Самаре
715
28 августа 2020  18:02
Покупка недвижимости в Чехии
 Важно не только уметь зарабатывать финансовые средства – их нужно уметь сохранять. И в современном мире эта задача достаточно непростая. Туризм в Самаре
660
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
22857
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
42598
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
51568
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
44038
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
41452
Весь список
В центре внимания
В Самарской области стартовал федеральный форум «Живые инклюзивные практики»
22 сентября 2020  12:56 
В Самарской области стартовал федеральный форум «Живые инклюзивные практики»
К участникам и организаторам Форума обратился Глава Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
178
Еще двое умерли от коронавируса за истекшие сутки в Самарской области
22 сентября 2020  11:36 
Еще двое умерли от коронавируса за истекшие сутки в Самарской области
На 22 сентября выявлены еще 112 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
294
Самарцев без масок начали высаживать из общественного транспорта
22 сентября 2020  10:55 
Самарцев без масок начали высаживать из общественного транспорта
Отметим, что усиление контроля на данном этапе также будет способствовать сдерживанию заболеваемости гриппом и другими сезонными ОРВИ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
224
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
22 сентября 2020  10:12 
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
Основным направлением совместной деятельности, как планируется, станут беспилотные летательные аппараты и комплексы, а также новые технологии в сельском... Образование
238
Виктор Кудряшов: необходимо сосредоточиться на исполнении показателей национальных проектов 
22 сентября 2020  10:07 
Виктор Кудряшов: необходимо сосредоточиться на исполнении показателей национальных проектов 
Первый вице-губернатор обратил внимание руководителей органов исполнительной власти региона на необходимость соблюдения масочного режима, норм и правил,... Социум
239
Весь список
Акценты
В Самаре до 30000 рублей начнут штрафовать пассажиров без масок 
22 сентября 2020  12:23 
В Самаре до 30000 рублей начнут штрафовать пассажиров без масок 
Если и данная мера не возымеет действия при повторном нарушении штраф может дойти до 50 000 рублей.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
210
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
22 сентября 2020  10:12 
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
Основным направлением совместной деятельности, как планируется, станут беспилотные летательные аппараты и комплексы, а также новые технологии в сельском... Образование
237
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба.
18 сентября 2020  22:17 
В Самарской области усилится контроль за соблюдением существующих ограничительных мер
 Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2118
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1585
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
2880
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1680
Весь список
Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
823
17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
1044
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
1542
Весь список