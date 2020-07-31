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Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

31 июля 2020 19:29
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При этом, по словам министра, обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты. Если у людей выявят антитела, они смогут посещать занятия без масок.
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале, передает РИА Новости.

Ранее об этом завил глава ведомства на онлайн-совещании с ректорами вузов.

"Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции", — сказал он.

При этом, по словам министра, обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты. Если у людей выявят антитела, они смогут посещать занятия без масок. Для этого нужно будет предоставить справку. При чтении лекций преподаватели могут снять маску.

Кроме того, все учебные корпуса вузов должны быть обеспечены системой термометрии для того, чтобы снизить риски заражения инфекцией.
Студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезду в Россию должны будут соблюдать двухнедельный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12 день после прибытия — только после этого они могут быть допущены к занятиям.

Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из красной зоны для того, чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус.

В ходе совещания также затронули вопрос о дате начала нового учебного года.

"Вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на два месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября", — сказал Фальков. 



Фото:    ru.freepik.com
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31 июля 2020  14:28 
Дмитрий Азаров провел заседание корсовета по обеспечению правопорядка
Обсудили не только вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды, но и взаимодействие волонтерских организаций с правоохранительными органами и... Политика региона
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В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
30 июля 2020  17:33 
Благодаря нацпроекту работодателям региона возмещаются средства за обучение и повышение квалификации персонала
В Самарской области 173 работника предприятий закончили профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка... Социум
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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
31 июля 2020  16:41
Присутствующим на совещании предпринимателям представили полную информацию о преимуществах и возможности участия в нацпроекте.
Представители производственных компаний Тольятти узнали о преимуществах нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Присутствующим на совещании предпринимателям представили полную информацию о преимуществах и возможности участия в нацпроекте.  Новости Тольятти
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31 июля 2020  10:35
В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова
В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова
 30 июля в преддверии празднования 90-летия образования Воздушно-десантных войск в Тольятти открылось сразу два бюста Герою Советского Союза, военачальнику,... Новости Тольятти
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30 июля 2020  19:53
Которые сделали на "АВТОВАЗе" специально с учетом потребностей инвалидов-колясочников.
Для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья в Тольятти задействуют три новых автомобиля LADA Largus
Которые сделали на "АВТОВАЗе" специально с учетом потребностей инвалидов-колясочников.  Новости Тольятти
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