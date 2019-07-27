Названы самые позорные грамматические ошибки

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Первое место заняла ошибка в ударении в слове «звонит». По словам профессора, заведующей кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института, произношение слова как «звОнит» сразу выдает некультурного человека.На втором месте оказались слова «ихний» и «евонный», которые являются просторечиями, относящиеся к уральским диалектизмам.Третью позицию заняло слово «ложить», а следом за ней идет искаженное слово «платить» — «плОтят».Следующей позорной ошибкой стало слово «договорА». Эксперт отметила, что кроме «договОры» другого произношения быть не может.Также отметилась и ошибка в склонении числительных. Так, в пример Блинова привела «А было это в двухтысячно первом году». По ее словам, такой ошибкой часто грешат чиновники.Также она упомянула избыточные понятия «более лучше», ошибка в названии кофе эспрессо — «экспрессо», незнание разницы между «надевать» и «одевать», а также ошибка в ударении слова «торты» — многие часто произносят его как «тортЫ».