Научно-образовательный центр Самарской области принял участие в форуме «Машиностроение-транспорту»

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«Форум способствует активному продвижению инновационной продукции самарских промышленных предприятий, внедрению новых технологий, достижению высокого уровня качества и безопасности железнодорожной техники. Перед этими предприятиями стоит высокая задача, поставленная Президентом Российской Федерации, по диверсификации производства. Сотрудничество с ОАО «РЖД» позволит им продвинуться в достижении заданной цели. Мы реализуем национальный проект «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого перед нашей областью поставлена амбициозная задача по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта до 2024 года до 3,3 млрд долларов США. Решение этой амбициозной задачи завит от того, насколько мы найдем новые продукты, которые были бы интересны иностранным покупателям. Но для того, чтобы заинтересовать иностранцев, сначала необходимо освоить этот продукт на внутреннем рынке», − отметил в ходе форума министр промышленности и торговли Самарской областиВ форуме приняли участие: Научно-образовательный центр Самарской области, министерство промышленности и торговли Самарской области, представители ОАО «РЖД» и крупных предприятий региона. За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области. Акцент сделан на производстве современной высокотехнологичной продукции в рамках формата экономического взаимодействия В2В.«НОЦ Самарской области — это очень важное направление для науки, развития образования в Самарской области. Не зря наш вуз в числе первых трех поддержал эту идею. Сегодняшнее мероприятие также направлено на объединение науки и производства в целях развития нашей отрасли — железнодорожного транспорта. Есть цель сделать на базе вуза такую коммуникационную площадку, где бы могли обсуждать совместно с производственниками, учеными все те идеи, которые послужат промышленному потенциалу Самарской области. Эти проекты будем реализовывать совместно с НОЦ Самарской области. Я думаю, у нас все получится!» — подчеркнул ректор СамГУПСна площадке форума.СамГУПС одним из первых вошёл в состав консорциума Научно-образовательного центра Самарской области. НОЦ образован 5 июля 2019 года Постановлением губернатора Самарской областив соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации и поручением Президента Российской Федерации. В рамках реализации национального проекта «Наука» необходимо создать на территории страны 15 научно-образовательных центров мирового уровня к 2021 году.«Наш университет готовит несколько проектов для их реализации в рамках НОЦ. Ключевым, на мой взгляд, должен являться проект, посвященный активному использованию на железнодорожном транспорте сжиженного и компримированного природного газа для повышения энергоэффективности транспорта, повышения степени использования сжиженного природного газа в интересах РЖД. Это комплексный проект, который не по силам вытянуть в одиночку одному университету. Мы рассчитываем, что в будущем проект будет успешно реализован в рамках НОЦ в интересах большого числа предприятий, в том числе и нашего ключевого партнёра — холдинга РЖД», — подчеркнул проректор по научной работе и инновациям СамГУПС Максим Гаранин.В ходе форума, который призван способствовать решению целого ряда вопросов, стоящих перед машиностроительным кластером, были заслушаны доклады о перспективах использования магистрального газотурбовоза, разработанного с участием СамГУПС. Участники поддержали предложение ректорао проведении пробега газотурбовоза по «Шелковому пути». Также аудитории была представлена продукция завода «Электрощит. Самара» для нужд железной дороги, участники изучили возможности научно-инновационного комплекса ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» для инновационного развития РЖД.По итогам Форума представитель областного минпромторга предложил проводить подобные мероприятия ежегодно, предложение было поддержано всеми участниками Форума, передает пресс-служба облправительства.