Научно-образовательный центр Самарской области принял участие в форуме «Машиностроение-транспорту»
27 сентября 2019 14:31
71
«Форум способствует активному продвижению инновационной продукции самарских промышленных предприятий, внедрению новых технологий, достижению высокого уровня качества и безопасности железнодорожной техники. Перед этими предприятиями стоит высокая задача, поставленная Президентом Российской Федерации, по диверсификации производства. Сотрудничество с ОАО «РЖД» позволит им продвинуться в достижении заданной цели. Мы реализуем национальный проект «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого перед нашей областью поставлена амбициозная задача по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта до 2024 года до 3,3 млрд долларов США. Решение этой амбициозной задачи завит от того, насколько мы найдем новые продукты, которые были бы интересны иностранным покупателям. Но для того, чтобы заинтересовать иностранцев, сначала необходимо освоить этот продукт на внутреннем рынке», − отметил в ходе форума министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.
В форуме приняли участие: Научно-образовательный центр Самарской области, министерство промышленности и торговли Самарской области, представители ОАО «РЖД» и крупных предприятий региона. За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области. Акцент сделан на производстве современной высокотехнологичной продукции в рамках формата экономического взаимодействия В2В.
«НОЦ Самарской области — это очень важное направление для науки, развития образования в Самарской области. Не зря наш вуз в числе первых трех поддержал эту идею. Сегодняшнее мероприятие также направлено на объединение науки и производства в целях развития нашей отрасли — железнодорожного транспорта. Есть цель сделать на базе вуза такую коммуникационную площадку, где бы могли обсуждать совместно с производственниками, учеными все те идеи, которые послужат промышленному потенциалу Самарской области. Эти проекты будем реализовывать совместно с НОЦ Самарской области. Я думаю, у нас все получится!» — подчеркнул ректор СамГУПС Иван Андрончев на площадке форума.
СамГУПС одним из первых вошёл в состав консорциума Научно-образовательного центра Самарской области. НОЦ образован 5 июля 2019 года Постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации и поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. В рамках реализации национального проекта «Наука» необходимо создать на территории страны 15 научно-образовательных центров мирового уровня к 2021 году.
«Наш университет готовит несколько проектов для их реализации в рамках НОЦ. Ключевым, на мой взгляд, должен являться проект, посвященный активному использованию на железнодорожном транспорте сжиженного и компримированного природного газа для повышения энергоэффективности транспорта, повышения степени использования сжиженного природного газа в интересах РЖД. Это комплексный проект, который не по силам вытянуть в одиночку одному университету. Мы рассчитываем, что в будущем проект будет успешно реализован в рамках НОЦ в интересах большого числа предприятий, в том числе и нашего ключевого партнёра — холдинга РЖД», — подчеркнул проректор по научной работе и инновациям СамГУПС Максим Гаранин.
В ходе форума, который призван способствовать решению целого ряда вопросов, стоящих перед машиностроительным кластером, были заслушаны доклады о перспективах использования магистрального газотурбовоза, разработанного с участием СамГУПС. Участники поддержали предложение ректора Ивана Андрончева о проведении пробега газотурбовоза по «Шелковому пути». Также аудитории была представлена продукция завода «Электрощит. Самара» для нужд железной дороги, участники изучили возможности научно-инновационного комплекса ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» для инновационного развития РЖД.
По итогам Форума представитель областного минпромторга предложил проводить подобные мероприятия ежегодно, предложение было поддержано всеми участниками Форума, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 сентября 2019 15:25
Все пробы мёда соответствовали требованиям ГОСТ 19792-2017 «Мед натуральный. Технические условия» и Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О... Социум
0
27 сентября 2019 15:06
В ходе конференции обсуждались вопросы антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, проблем статуса человека и гражданина в условиях... Социум
21
27 сентября 2019 14:58
Эта награда Русской православной церкви вручается духовным и светским лицам за заслуги в возрождении духовной жизни России. Социум
53
Здравоохранение
26 сентября 2019 20:13
Девочку из США привезли на обследование в Россию. Луна Феннер родилась с родимым пятном на лице. Здравоохранение
348
26 сентября 2019 18:56
Кардиологи состязались в выполнении сложных заданий, посвященных ЭКГ, ЭХО-КГ, визуализации в кардиологии, были и клинические задачи, вопросы на общую эрудицию. Здравоохранение
346
26 сентября 2019 12:59
В рамках мероприятия состоится конференция и награждение лучших сотрудников учреждения. Здравоохранение
325
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14446
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14405
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14427
Туризм
25 сентября 2019 13:51
В их числе фестивали еды, музыки, моды. Туризм
229
23 сентября 2019 11:58
Время полета составит 10 часов. Туризм
326
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
371
Образование
27 сентября 2019 14:31
За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области. Образование
70
26 сентября 2019 16:08
Ученые обсудят актуальные вопросы философии. Образование
330
26 сентября 2019 12:46
На форуме будут обозначены основные достижения в сфере дошкольного образования Поволжского образовательного округа. Образование
306
Культура
27 сентября 2019 10:53
Спектакль покажут в середине октября. Культура
121
26 сентября 2019 12:27
По окончании мероприятия слушателям будут выданы сертификаты. Культура
195
26 сентября 2019 09:11Самарцев приглашают на лекцию и мастер-класс с французским актером и педагогом Фредериком Телье
Мероприятия организованы в рамках V Международного фестиваля «Французская осень». Культура
225
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15150
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
46
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
147
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
135
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
430
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
408
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
572
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
396
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
876
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
462
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1120
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
783
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1026
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1197
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
643
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2507
Мероприятия