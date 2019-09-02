Нацпроект «Образование» в действии: в Волжском районе открылась новая школа на 1500 мест
2 сентября 2019 17:51
145
«Уверен, эта прекрасная школа станет домом для всех учеников. Вы увидите, насколько она современная и укомплектованная, – обратился к детям и их родителям Дмитрий Азаров. – Мы постараемся сделать так, чтобы все школы области соответствовали вот такому самому современному комфортном стандарту. Чтобы для каждого ребенка в регионе были созданы условия получения качественного образования и каждый мог раскрыть свой талант. А поможет нам в этом национальный проект «Образование», который был инициирован Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Главная цель его – дать детям возможность самореализации, и основа в этом – качественное образование. Уверен, мы добьемся результатов».
Новое образовательное учреждение является структурным подразделением школы, которая с 2017 года работает в микрорайоне, но по сути это – полноценное учреждение с 68 кабинетами, 6 спортзалами, музыкальными классами, 2 полосами препятствий и самой современной инфраструктурой.
Директор школы Владимир Кильдюшкин отметил, что в новом корпусе также созданы все условия для обучения детишек с особенностями здоровья: «Такие детки у нас обучаются и по интегрированной программе, и по программе индивидуального образования. Это разные ограничения здоровья: и опорно-двигательный аппарат, и зрение, и слух». Классы для ребят с особыми потребностями поделены на две зоны – игровую и учебную. Это позволяет школьникам, которые в силу здоровья не могут заниматься на протяжении всего академического часа, делать небольшие перерывы и снова возвращаться к учебному процессу.
Во втором учебном корпусе, построенном по нацпроекту «Образование», в одну смену будут обучаться ребята с 1 по 8 класс, которые проживают на территории микрорайона Южный Город-2, а также учащиеся 9-11 классов, проживающие на территории двух микрорайонов.
Директор школы пояснил Дмитрию Азарову, что в собственности учреждения есть четыре автобуса, которые будут перевозить учащихся с 9 по 11 класс из ЮГ-1 в ЮГ-2. При этом новый корпус позволит сократить количество ребят, обучающихся во вторую смену в первом корпусе, с 1400 до 300 человек.
Всего с этого года в двух корпусах школы будет учиться 3320 ребят. Это крупнейшая школа региона. Так как в школе практикуется углубленное изучение отдельных предметов, у ребят есть возможность выбрать социально-экономическое, технологическое или естественно-научное направление. Кроме того, с этого учебного года в школе начинает работу Центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», созданный в рамках нацпроекта «Образование». Всего такие кабинеты будут открыты в 45 школах области.
После торжественной линейки губернатор вместе с директором школы и министром образования Самарской области Виктором Акопьяном осмотрели классы и пообщались с педагогами. Учреждение оборудовано по самым современным стандартам: здесь есть класс робототехники, широкая палитра музыкальных инструментов, оборудованные спортзалы, кабинет ОБЖ с двумя видами манекенов для отработки оказания помощи, просторная столовая, открытые спортивные и игровые площадки, современная библиотека. Сюда уже завезены учебники по истории Самарского края, а литературу по истории балета подарила и Народная артистка Илзе Лиепа, которая участвовала в региональной стратегической сессии «Лучшее-детям» в первом корпусе школы в прошлом году. Дмитрий Азаров рассказал, что после недавнего визита легендарной балерины в Самару родилась идея об открытии танцевальной школы под ее патронатом, вопрос сейчас находится в стадии проработки.
Говоря об укомплектованности педагогического состава, директор школы доложил Дмитрию Азарову, что в этом году коллектив пополнился 60 новыми учителями и достиг 210 человек. «Для любого директора школы самая главная проблема – собрать качественный педагогический коллектив, мне кажется, нам это сделать удалось», –сказал Владимир Кильдюшкин.
Дмитрий Азаров подчеркнул: Самарская область славится своей образовательной системой: «У нас великолепные, блистательное учителя, и вы знаете, что педагогический состав этого образовательного центра – один из самых сильных в области, наши педагоги в каждом ребенке умеют рассмотреть талант».
Директор Владимир Кильдюшкин подчеркнул, что открытие второго корпуса было необходимо, как воздух: «Население микрорайона растет, и когда мы открывали первый корпус на 1,5 тысячи детей, ровно столько у нас и училось. Сегодня мы открываем еще один корпус, и теперь у нас будет обучаться 3300 детей. И мы начинаем уже разговаривать о третьем здании школы в Южном городе, ведь новые жилые кварталы сдаются регулярно и просто необходимо своевременно создавать социальную инфраструктуру», передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 сентября 2019 21:05
Здание будут ремонтировать. Социум
79
2 сентября 2019 20:07
Академия Ростеха и Институт регионального развития, управляющая компания Научно-образовательного центра Самарской области, заключили соглашение о... Социум
88
2 сентября 2019 18:20
В этом году студентами медуниверситета стали 1302 человека – рекордное количество первокурсников за всю историю образовательного учреждения. Социум
126
Здравоохранение
30 августа 2019 22:34
Сейчас на место подавших заявления об увольнении больница ищет других медсестер. Здравоохранение
513
30 августа 2019 13:19
Все рестораны в городе закрыли на проверку и санитарную обработку. Здравоохранение
319
30 августа 2019 09:06
В таком состоянии напиток оказывает обратное действие. Здравоохранение
259
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14320
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14278
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14369
Туризм
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
227
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
304
26 августа 2019 11:56
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
258
Образование
2 сентября 2019 20:46
Из которых почти 39 тысяч мальчишек и девчонок впервые переступили порог школ. Образование
73
2 сентября 2019 20:28
С этого года Самарский речной техникум получает новый корпус и новый статус — филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Образование
154
2 сентября 2019 17:51
Поздравить ребят с Днём знаний приехали Дмитрий Азаров , Александр Хинштейн , Анастасия Артемова и другие почетные гости. Образование
144
Культура
2 сентября 2019 19:19
В преддверии открытия нового сезона состоялся сбор труппы Самарского академического театра оперы и балета. Культура
105
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
282
2 сентября 2019 11:53
Участником станет автор и исполнитель песен Тимофей Михайлов. Культура
224
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15037
Мода
21 августа 2019 21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только. Мода
79
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14488
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1165
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
190
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
465
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
342
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
300
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
541
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1425
Фоторепортажи
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
289
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2189
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
392
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
665
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
480
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
630
Мероприятия