Нацпроект «Образование» в действии: в Волжском районе открылась новая школа на 1500 мест

145

В понедельник,, юные жители поселка Придорожный в Волжском районе начали учебный год в новой школе: здесь открылся 2-ой корпус образовательного центра «Южный Город». Поздравить ребят с Днём знаний, а также пообщаться с педагогическим коллективом в новое учебное заведение приехали губернатор Самарской области, депутат Госдумы, начальник отдела мониторинга Дирекции «Школа-2025»и другие почетные гости.«Уверен, эта прекрасная школа станет домом для всех учеников. Вы увидите, насколько она современная и укомплектованная, – обратился к детям и их родителям Дмитрий Азаров. – Мы постараемся сделать так, чтобы все школы области соответствовали вот такому самому современному комфортном стандарту. Чтобы для каждого ребенка в регионе были созданы условия получения качественного образования и каждый мог раскрыть свой талант. А поможет нам в этом национальный проект «Образование», который был инициирован Президентом страны. Главная цель его – дать детям возможность самореализации, и основа в этом – качественное образование. Уверен, мы добьемся результатов».Новое образовательное учреждение является структурным подразделением школы, которая с 2017 года работает в микрорайоне, но по сути это – полноценное учреждение с 68 кабинетами, 6 спортзалами, музыкальными классами, 2 полосами препятствий и самой современной инфраструктурой.Директор школыотметил, что в новом корпусе также созданы все условия для обучения детишек с особенностями здоровья: «Такие детки у нас обучаются и по интегрированной программе, и по программе индивидуального образования. Это разные ограничения здоровья: и опорно-двигательный аппарат, и зрение, и слух». Классы для ребят с особыми потребностями поделены на две зоны – игровую и учебную. Это позволяет школьникам, которые в силу здоровья не могут заниматься на протяжении всего академического часа, делать небольшие перерывы и снова возвращаться к учебному процессу.Во втором учебном корпусе, построенном по нацпроекту «Образование», в одну смену будут обучаться ребята с 1 по 8 класс, которые проживают на территории микрорайона Южный Город-2, а также учащиеся 9-11 классов, проживающие на территории двух микрорайонов.Директор школы пояснил Дмитрию Азарову, что в собственности учреждения есть четыре автобуса, которые будут перевозить учащихся с 9 по 11 класс из ЮГ-1 в ЮГ-2. При этом новый корпус позволит сократить количество ребят, обучающихся во вторую смену в первом корпусе, с 1400 до 300 человек.Всего с этого года в двух корпусах школы будет учиться 3320 ребят. Это крупнейшая школа региона. Так как в школе практикуется углубленное изучение отдельных предметов, у ребят есть возможность выбрать социально-экономическое, технологическое или естественно-научное направление. Кроме того, с этого учебного года в школе начинает работу Центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», созданный в рамках нацпроекта «Образование». Всего такие кабинеты будут открыты в 45 школах области.После торжественной линейки губернатор вместе с директором школы и министром образования Самарской областиосмотрели классы и пообщались с педагогами. Учреждение оборудовано по самым современным стандартам: здесь есть класс робототехники, широкая палитра музыкальных инструментов, оборудованные спортзалы, кабинет ОБЖ с двумя видами манекенов для отработки оказания помощи, просторная столовая, открытые спортивные и игровые площадки, современная библиотека. Сюда уже завезены учебники по истории Самарского края, а литературу по истории балета подарила и Народная артистка Илзе Лиепа, которая участвовала в региональной стратегической сессии «Лучшее-детям» в первом корпусе школы в прошлом году. Дмитрий Азаров рассказал, что после недавнего визита легендарной балерины в Самару родилась идея об открытии танцевальной школы под ее патронатом, вопрос сейчас находится в стадии проработки.Говоря об укомплектованности педагогического состава, директор школы доложил Дмитрию Азарову, что в этом году коллектив пополнился 60 новыми учителями и достиг 210 человек. «Для любого директора школы самая главная проблема – собрать качественный педагогический коллектив, мне кажется, нам это сделать удалось», –сказал Владимир Кильдюшкин.Дмитрий Азаров подчеркнул: Самарская область славится своей образовательной системой: «У нас великолепные, блистательное учителя, и вы знаете, что педагогический состав этого образовательного центра – один из самых сильных в области, наши педагоги в каждом ребенке умеют рассмотреть талант».Директор Владимир Кильдюшкин подчеркнул, что открытие второго корпуса было необходимо, как воздух: «Население микрорайона растет, и когда мы открывали первый корпус на 1,5 тысячи детей, ровно столько у нас и училось. Сегодня мы открываем еще один корпус, и теперь у нас будет обучаться 3300 детей. И мы начинаем уже разговаривать о третьем здании школы в Южном городе, ведь новые жилые кварталы сдаются регулярно и просто необходимо своевременно создавать социальную инфраструктуру», передает пресс-служба облправительства.