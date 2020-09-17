Началась разработка региональных мероприятий «Десятилетия детства» на период до 2027 года

161

В среду, 16 сентября, состоялось заседание координационного совета по проведению в Самарской области "Десятилетия детства", которое провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

В социально-экономическом развитии России защита интересов детства и семьи – приоритетное направление. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. План основных мероприятий в рамках Десятилетия детства до 2020 года, утвержденный в Самарской области, включает 137 мероприятий, ответственны за их реализацию 15 органов исполнительной власти Самарской области, научные, общественные и экспертные организации. Координатором проекта «Десятилетие детства» является министерство образования и науки Самарской области.

На совещании обсудили результаты реализации Плана в первом полугодии 2020 года. «По итогам опубликованного доклада о ходе реализации в 2019 году плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства, 11 лучших практик Самарской области были отмечены Министерством просвещения, федеральным координатором проекта. Это, безусловно, хороший результат», - отметил Александр Фетисов.

Оценена работа региона, направленная на создание инфраструктуры для выявления и поддержки одаренных детей. Внедрена новая модель работы Регионального центра для одаренных детей «Вега» по принципу сочинского «Сириуса». В настоящее время в «Веге» реализуются профильные образовательные смены по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство».

Также Самарская область в числе 8 субъектов Российской Федерации, где идет апробация методики создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций. Это мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», инициированного Президентом Владимиром Путиным.