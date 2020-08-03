На площадке Политеха прошел региональный этап конкурса «Лучший пивовар»

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В конкурсе приняли участие 14 человек – опытных специалистов по технологии пивоварения, работающих на предприятиях Самарской области.В их числе – шесть выпускников факультета пищевых производств (ФПП) опорного университета.– Символично, что конкурс проходит на площадке Политеха, – отметил, открывая встречу, декан ФПП Владимир Бахарев. – Начиная с 2003, года мы являемся кузницей кадров для пивоваренной отрасли. И неслучайно, что почти половина участников конкурса – это наши выпускники.В состав экспертной группы вошли также доцент кафедры «Технология пищевых производств и биотехнология» опорного вуза Дмитрий Зипаев, эксперт по фильтрации компании Bílek Filtry, выпускник ФПП Сергей Журавлев и два представителя филиала ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Балтика-Самара» – ведущий инженер-химик Анастасия Кузнецова и ведущий инженер-технолог цеха пивопроизводства Андрей Зиньков, тоже выходец из Политеха.Конкурсные задания – теоретические и практические – были составлены при участии специалистов Политеха. Сначала участники состязались в знании теории – проходили тестирование и решали ситуационные задачи. Четыре практических модуля были нацелены на демонстрацию конкретных навыков и умений конкурсантов и прошли на базе лаборатории технологии бродильных производств ФПП.Как рассказала Анастасия Кузнецова, первый модуль был ориентирован на определение дефектов пива с помощью органолептического метода.– Участники должны были оценить качество образов напитков по запаху и вкусу, а затем указать, какие именно дефекты обнаружили, – пояснила эксперт. – Второе практическое задание предполагало знание пивоварами всех тонкостей контроля за производством пива на основных этапах – сусловарения, брожения, фильтрации, а также подэтапах. Еще одно задание, отличающее мастеров своего дела, – идентификация пива по стилям. И, наконец, в рамках финального модуля конкурсанты должны были визуально определить пивоваренное сырье и степень растворения солода.На каждой из площадок работали секунданты, фиксирующие порядок выполнения задания. Работа участников на всех этапах конкурса оценивалась по пятибалльной шкале, победитель определялся по сумме набранных баллов. При равных результатах эксперты отдавали предпочтение тому из конкурсантов, который справился с заданием быстрее.По итогам соревнований первое место занял Егор Худанов (ООО «Золотой хмель»), второе место – выпускник ФПП 2010 года Евгений Бран (ООО «Респект»), третье место – выпускник ФПП 2009 года Александр Сукманов (ООО «Частная пивоварня «Русская охота»). Первые два финалиста представят Самарскую область на федеральном уровне. Напомним, всероссийский финал соревнований пройдет в Самаре 20 и 21 сентября, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ