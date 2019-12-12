Я нашел ошибку
Главные новости: 
К руководителю региона обратился участник Великой Отечественной войны Иван Фирсович Гаранин, который нуждается в улучшении жилищных условий.
Дмитрий Азаров провел традиционный личный прием граждан в День Конституции
Медали, почетные знаки и грамоты получили 48 человек.
Дмитрий Азаров вручил государственные награды заслуженным жителям региона в День Конституции РФ
Левченко подал в отставку по собственному желанию.
Глава Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку
Полиции предстоит установить личность человека, обещавшего расправиться с ребёнком.
МВД возбудило дело из-за угроз шестилетнему сыну Плющенко
Спасение от
Роспотребнадзор предупреждает: Российские мегаполисы атакуют "супертараканы"
13 декабря в Самарскую государственную филармонию прибудет новый концертный рояль высочайшего класса знаменитой компании «Steinway & sons».
Новый концертный рояль «Steinway & sons» зазвучит в Самарской филармонии уже в ближайшее время
Специально на премьеру в Самару прибыли представители Немецкого культурного центра имени Гёте Астрид Веге и Василий Кузнецов.
На Новой сцене театра «СамАрт» стартовали премьерные проказы спектакля по пьесе Бертольта Брехта «Трёхгрошовая опера»
Стать участником Рождественского бала могут все, кто любит и хочет танцевать салонные танцы, а также готовить соответствующий наряд.
В СОУНБ состоится большой Рождественский бал с соблюдением традиций светских гостиных XIX века
сегодня  Четверг, 12 декабря, 20:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/12:
USD 63.57
-0.01
EUR 70.46
0.07
Новости /  Общество /  Образование  

На площадке Политеха 13 декабря все желающие смогут написать тест по истории Отечества

12 декабря 2019 16:32
116
Опорный университет в рамках масштабного проекта «Большая история» принимает участие в международной акции «Тест по истории Отечества».
Опорный университет в преддверии Года памяти и славы в рамках масштабного проекта «Большая история» принимает участие в международной акции «Тест по истории Отечества». Акция проводится в целях патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, сохранения и популяризации исторических знаний, формирования у молодежи национальной идентичности.

Участниками теста могут стать как жители нашей страны, так и россияне, проживающие за рубежом, и иностранные граждане.

Бесплатное тестирование проводится в единый день – в пятницу, 13 декабря. Регистрация участников на площадке опорного университета будет проходить перед началом испытаний по адресу: ул. Циолковского, д. 1, корпус №10. Для гостей вуза работа над тестом будет организована в аудитории № 106, для обучающихся – в аудитории № 107. Начало регистрации – в 10:40 по местному времени. Напомним, на территорию университета можно попасть только по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Пройти тестирование можно также в онлайн-режиме. Для этого 13 декабря на сайте проекта необходимо заполнить специальную форму, доступную участникам с 00.00 часов до 24.00 по московскому времени.

Тестирование проходит на русском языке и включает в себя 40 заданий. На выполнение отводится 40 минут.

При регистрации каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, вписываемый в бланк теста при его получении. Этот номер дублируется также в виде отрывного листка для участника. По нему впоследствии можно будет проверить свой результат на сайте.

Организатором теста выступает Общественная молодежная палата при Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации. С положением о проведении акции можно ознакомиться здесь, передает пресс-служба СамГТУ. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
12 декабря 2019  20:23
К руководителю региона обратился участник Великой Отечественной войны Иван Фирсович Гаранин, который нуждается в улучшении жилищных условий.
Дмитрий Азаров провел традиционный личный прием граждан в День Конституции
К руководителю региона обратился участник Великой Отечественной войны Иван Фирсович Гаранин, который нуждается в улучшении жилищных условий.   Социум
15
12 декабря 2019  20:14
Медали, почетные знаки и грамоты получили 48 человек.
Дмитрий Азаров вручил государственные награды заслуженным жителям региона в День Конституции РФ
 Медали, почетные знаки и грамоты получили 48 человек.  Социум
44
12 декабря 2019  18:08
Спасение от "супертараканов" - в разнообразии применяемых средств.
Роспотребнадзор предупреждает: Российские мегаполисы атакуют "супертараканы"
Спасение от "супертараканов" - в разнообразии применяемых средств.  Социум
103
Весь список

Здравоохранение
12 декабря 2019  14:38
Проблему решили.
Минздрав СО больше не требует вернуть сельские «подъемные» от врачей, которых сам сделал городскими
Проблему решили.  Здравоохранение
171
11 декабря 2019  09:59
Большинство самарцев не разбираются в лекарствах
Большинство самарцев не разбираются в лекарствах
Но это не мешает им заниматься самолечением. Здравоохранение
196
9 декабря 2019  09:01
Посчитано, сколько калорий в день должны потреблять пожилые люди
Посчитано, сколько калорий в день должны потреблять пожилые люди
Об этом рассказал Роспотребнадзор. Здравоохранение
256
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
170
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14890
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14766
Весь список
Туризм
11 декабря 2019  04:33
Летние и зимние туры в Тарханы
 Представьте, вы сидите на скамейке в живописном парке на берегу чистого пруда, вдыхаете свежий воздух, наполненный ароматами степных просторов.  Туризм
32
10 декабря 2019  10:07
Самарская область входит в топ-10 для оздоровительного отдыха на Новый год 2020
Самарская область входит в топ-10 для оздоровительного отдыха на Новый год 2020
Также наш регион вошел в топ-5 в Поволжье. Туризм
214
8 декабря 2019  13:27
Маршрут на Стрельную гору в Самарской Луке закрыли на зиму
Маршрут на Стрельную гору в Самарской Луке закрыли на зиму
Он снова откроется весной. Туризм
460
Весь список
Образование
12 декабря 2019  16:32
Опорный университет в рамках масштабного проекта «Большая история» принимает участие в международной акции «Тест по истории Отечества».
На площадке Политеха 13 декабря все желающие смогут написать тест по истории Отечества
Опорный университет в рамках масштабного проекта «Большая история» принимает участие в международной акции «Тест по истории Отечества».   Образование
115
12 декабря 2019  14:12
Возможность прослушать лекцию доктора химических наук, не покидая школьных кабинетов, получили учащиеся 5-ти общеобразовательных учреждений СО.
В самарской Гимназии №1 урок химии проведет академик Российской академии наук Мария Калинина
Возможность прослушать лекцию доктора химических наук, не покидая школьных кабинетов, получили учащиеся 5-ти общеобразовательных учреждений СО.  Образование
140
11 декабря 2019  14:57
Инновационный подход основан на современной версии термодинамики третьего поколения.
В Самарском политехе создают новые технологии получения наноматериалов и нанопокрытий
Инновационный подход основан на современной версии термодинамики третьего поколения.  Образование
327
Весь список

Культура
12 декабря 2019  18:02
13 декабря в Самарскую государственную филармонию прибудет новый концертный рояль высочайшего класса знаменитой компании «Steinway & sons».
Новый концертный рояль «Steinway & sons» зазвучит в Самарской филармонии уже в ближайшее время
13 декабря в Самарскую государственную филармонию прибудет новый концертный рояль высочайшего класса знаменитой компании «Steinway & sons». Культура
86
12 декабря 2019  17:57
Специально на премьеру в Самару прибыли представители Немецкого культурного центра имени Гёте Астрид Веге и Василий Кузнецов.
На Новой сцене театра «СамАрт» стартовали премьерные проказы спектакля по пьесе Бертольта Брехта «Трёхгрошовая опера»
Специально на премьеру в Самару прибыли представители Немецкого культурного центра имени Гёте Астрид Веге и Василий Кузнецов.  Культура
100
12 декабря 2019  14:32
Зрителей ждет синтез музыки и танца, сочетание музыкального направления «ambient» и импровизации от танцоров.
Самарцев приглашают на романтический концерт в молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль»
Зрителей ждет синтез музыки и танца, сочетание музыкального направления «ambient» и импровизации от танцоров.   Культура
130
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
151
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15520
Весь список
Мода
28 ноября 2019  22:12
Услуги по индивидуальному пошиву одежды
 Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности.  Мода
96
22 ноября 2019  19:01
Трикотаж – виды и особенности
 Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
166
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
299
Весь список

Видео
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
299
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
651
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
584
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
526
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
859
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
1311
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
237
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
513
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
585
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
811
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2024
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2504
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ состоится большой Рождественский бал с соблюдением традиций светских гостиных XIX века
В Самаре пройдет финал регионального конкурса «Детский сад года-2019»
В колонии-поселения № 1 СО организована тематическая фотовыставка «Чтобы помнили»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные