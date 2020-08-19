На фестивале «NAUKA 0+» началась неделя «Физика медицины»

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С приветственным словом к участникам обратились председатель Самарской Губернской Думы, президент Самарского государственного медицинского университета, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик Российской академии наук ГеннадийКотельников и ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН Александр Колсанов.«В офтальмологии и нейрохирургии без оптических приспособлений и устройств операции сейчас просто невозможны. Тонкая диагностика, компьютерные томографы – это чистый продукт инженерной мысли. Союз физиков и медиков «запрограммирован» самой жизнью», – отметил Геннадий Котельников.«Я очень рад, что на фестивале «NAUKA 0+» медицине уделено особое внимание. Жизнедеятельность человеческого организма, как и многие процессы на Земле, подчиняется законам физики. Я уверен, что в ближайшем будущем именно на стыке физики, математики и медицины появятся новые прорывные технологии», – сказал Александр Колсанов.Вслед за открытием заведующий хирургическим отделением клиник СамГМУ Борис Грачев выступил с научно-популярной лекцией «Виртуальный хирург» и рассказал о трахеостомии – хирургической операции, которая показана при непроходимости верхних дыхательных путей. Лекция сопровождалась демонстрацией хода операции в виртуальной реальности при помощи хирургического VR-симулятора, который используется в СамГМУ для обучения студентов общему представлению о хирургическом процессе и отработке последовательности действий.Во время тематической недели участников фестиваля ждут в онлайн-формате научно- популярные лекции «Происхождение жизни», «Лазерная терапия – основа медицины будущего», познавательные мастер-классы «Помоги пострадавшему» и «Латинский язык в книгах о Гарри Поттере».Продолжаются онлайн-мероприятия в Ботаническом саду Самарского университета им. Королёва: в будние дни с 11:00 до 16:00 здесь будут проходить мастер-класс «Паспорт здоровья» и биологический квест «Мой внутренний мир». Детский научный центр «Менделеев» ждёт участников на увлекательном научном шоу. На интерактивной выставке от Самарского зоопарка можно будет познакомиться с представителями фауны Самарской области и принять участие в экологическом конкурсе «Зимородок». Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи проведет мастер-класс «Первая помощь» и расскажет, что должен знать и уметь каждый в экстремальной ситуации.В завершение тематической недели Центр молодежного инновационного творчества «IТ- медицина» СамГМУ приглашает подробно познакомиться с разными отраслями медицины и самому провести хирургическую операцию в виртуальной реальности.Интерактивные площадки «Юный хирург», «Юный офтальмолог», «Юный травматолог», «Юный микробиолог» ждут всех желающих, в том числе самых маленьких участников: дошкольников и школьников.Посмотреть открытие и расписание недели «Физика медицины» можно в официальном сообществе фестиваля в Самаре: https://vk.com/festivalnauki63.Организаторы фестиваля «NAUKA 0+» – Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, Правительство Самарской области, Самарский университет им. Королёва, Совет ректоров вузов Самарской области.Партнеры фестиваля в регионе – Ассоциация вузов Самарской области, пространство «Точка кипения», Самарский государственный медицинский университет, Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Самарский зоопарк, Детский научный центр «Менделеев». Генеральный информационный партнер – Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры – портал «Волга Ньюс», «Комсомольская правда – Самара», передает пресс-служба облправительства.