На базе Самарского университета состоится международная летняя школа «GTE Samara Summer School 2019»

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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева - единственный из российских вузов, включенных в этот международный проект. Участие в нем он принимает по приглашению консорциума университетов-участников Евросоюза в качестве партнера в области высококлассного профильного образования.В рамках программы аспиранты обучаются не в одном, а в нескольких ведущих вузах мира, каждый из которых представляет свои профильные компетенции. По итогам программы должно быть подготовлено не менее 15 докторантов.Проект предусматривает проведение летних школ. Так, в 2018 году будущих докторантов принимали в Лондоне. В 2019 для глубокого погружения в тему конструирования авиационных двигателей одиннадцать аспирантов из Франции, Италии, Великобритании и других стран приедут в Самару.Помимо аспирантов участие в летней школе также примут двое профессоров Лоик Саллес и Флип Заорал из Имперского Колледжа Лондона (Imperial College) и Остравского технического университета (VSB technical university of Ostrava) соответственно.«В рамках проекта ExPerTISE изучаются прикладные аспекты работы деталей авиационного двигателя. Во время обучения за рубежом внимание уделяется какому-либо отдельно взятому направлению. У иностранных аспирантов, которые к нам приедут, узкая специфика исследований - к примеру, теоретические исследования трения в каком-то одном элементе авиадвигателя, - рассказал один из кураторов школы, старший преподаватель кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Ренат Бадыков. - Наше образование призвано дать целостную картину как о работе всех основных узлов авиадвигателя, так и о работе конкретного исследуемого элемента конструкции в рамках всего двигателя”.Обучение продлится 3 недели и будет проходить в 3 этапа. В ходе первой недели летней школы GTE аспирантам предстоит изучить конструкцию авиационных двигателей и познакомиться с обширной коллекцией двигателей Самарского университета. Участники сосредоточатся на особенностях конструкции и условиях работы элементов роторной системы газотурбинного двигателя.Вторая неделя посвящена обсуждению реальных проблем, с которыми инженеры сталкиваются при производстве, и поиску решений. В этот период пройдут лекции, практические занятия, семинары, лабораторные работы по трибологии (наука о трении материалов). Также участники школы смогут задать вопросы представителям российской промышленности: в частности, заместителю генерального конструктора ПАО «Кузнецов» Евгению Кочерову.В ходе третьей недели участники школы будут работать с реальными испытательными установками на базе кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов. Научатся моделировать динамические процессы роторных систем двигателя и проводить экспериментальные исследования, передает пресс-служба Самарского университета.Фото: пресс-служба Самарского университета