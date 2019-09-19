На базе Дома научной коллаборации студенты познакомили школьников с научными разработками

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«Это очень увлекательное занятие, потому что можно попробовать себя в разных областях и понять, чем ты в жизни хочешь заниматься», - отмечает десятиклассникРазвитие практико-ориентированной образовательной среды - одна из задач Дома научной коллаборации. Он открылся в сентябре на базе Самарского государственного технического университета при непосредственной поддержке губернатора Самарской областив рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом России. Это один из 12 новых центров дополнительногообразования, открытых по федеральному проекту «Успех каждого ребенка», являющемуся составной частью нацпроекта.Основная задача нового центра дополнительного образования – популяризация научно-технического творчества и развитие системы молодежного наставничества. Наставниками ребят станут преподаватели и студенты СамГТУ. Кроме этого, в ходе реализации национального проекта «Образование» здесь планируют проводить уроки технологии для школьников с использованием современного оборудования и лабораторий вуза, а также занятия по повышениюквалификации для учителей этого предмета.Для Дома научной коллабораций закуплено новейшее оборудование (компьютеры, 3D-принтеры, конструкторы для занятий робототехникой и др.). Созданы четыре образовательных блока. В первый год работы здесь пройдут обучение не менее 400 школьников, затем цифра должны вырасти до 1000.Вопросы доступности дополнительного образования, вовлеченность детей в техническое творчество, развитие приоритетных для региона специальностей, ранняя профессиональная ориентация учеников стали одними из основных приоритетов в обновленной Стратегии развития Самарской области до 2030 года. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно обращал внимание на необходимость создания непрерывной цепочки взаимодействия «школа - вуз - экономика». Дом научной коллаборации позволит ее укрепить. Пройти в нем обучение смогут школьники с 5 по 11 класс, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также преподаватели. Для них предусмотрены краткосрочные и долгосрочные программы, передает пресс-служба облправительства.