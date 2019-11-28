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На 80 году жизни скоропостижно скончался профессор, первый министр образования и науки СО Ефим Коган

28 ноября 2019 19:54
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Во многом именно его энергия, талант и настойчивость позволили региону стать признанным лидером российского образования.
Министерство образования и науки Самарской области с глубоким прискорбием сообщает, что на 80 году жизни скоропостижно скончался видный ученый и просветитель, доктор физико-математических наук, профессор, первый министр образования и науки Самарской области Ефим Яковлевич Коган.

Свою трудовую деятельность в Куйбышевской области Ефим Яковлевич начал в 1981 года заведующим кафедрой общей физики Куйбышевского государственного педагогического института. C 1992 по 2005 годы возглавлял систему образования Самарской области, сначала в должности начальника Главного управления образования Администрации Самарской области, затем – министра образования и науки Самарской области.

Во многом именно его энергия, талант и настойчивость позволили региону стать признанным лидером российского образования. Сегодня в Российской Федерации на государственном уровне внедряются идеи и наработки Ефима Яковлевича. Занимая руководящие посты, он воспитал целую плеяду последователей, способных решить самые сложные задачи модернизации отечественной системы образования.

Коган Ефим Яковлевич был одним из разработчиков региональной системы аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. В 1998 году под его руководством в Самарской области введена уникальная система повышения квалификации работников учреждений образования на основе Именного образовательного чека повышения квалификации. Являясь федеральным экспертом, профессор Коган внёс неоценимый вклад в научное исследование эффективности образовательных систем, разработку стратегии развития всех ветвей образовательной системы. Его имя признано далеко за пределами России, в странах Содружества Независимых государств, а также ряде стран Европы и Азии.

В памяти друзей и коллег, всех, кто имел честь знать Ефима Яковлевича Когана, он останется сильным и добрым человеком, прекрасным профессионалом, неизменно внимательным и отзывчивым руководителем. 
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Комментарии



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