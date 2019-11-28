На 80 году жизни скоропостижно скончался профессор, первый министр образования и науки СО Ефим Коган

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Министерство образования и науки Самарской области с глубоким прискорбием сообщает, что на 80 году жизни скоропостижно скончался видный ученый и просветитель, доктор физико-математических наук, профессор, первый министр образования и науки Самарской области Ефим Яковлевич Коган.Свою трудовую деятельность в Куйбышевской области Ефим Яковлевич начал в 1981 года заведующим кафедрой общей физики Куйбышевского государственного педагогического института. C 1992 по 2005 годы возглавлял систему образования Самарской области, сначала в должности начальника Главного управления образования Администрации Самарской области, затем – министра образования и науки Самарской области.Во многом именно его энергия, талант и настойчивость позволили региону стать признанным лидером российского образования. Сегодня в Российской Федерации на государственном уровне внедряются идеи и наработки Ефима Яковлевича. Занимая руководящие посты, он воспитал целую плеяду последователей, способных решить самые сложные задачи модернизации отечественной системы образования.Коган Ефим Яковлевич был одним из разработчиков региональной системы аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. В 1998 году под его руководством в Самарской области введена уникальная система повышения квалификации работников учреждений образования на основе Именного образовательного чека повышения квалификации. Являясь федеральным экспертом, профессор Коган внёс неоценимый вклад в научное исследование эффективности образовательных систем, разработку стратегии развития всех ветвей образовательной системы. Его имя признано далеко за пределами России, в странах Содружества Независимых государств, а также ряде стран Европы и Азии.В памяти друзей и коллег, всех, кто имел честь знать Ефима Яковлевича Когана, он останется сильным и добрым человеком, прекрасным профессионалом, неизменно внимательным и отзывчивым руководителем.