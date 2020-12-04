НОЦ Самарской области получил международный статус

142

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Все пять отобранных центров обладают высоким научно-исследовательским, кадровым потенциалом и развитой инфраструктурой: Михаил Мишустин о НОЦ, которые получили международный статус

Председатель правительства России Михаил Мишустин объявил итоги конкурсного отбора научно-образовательных центров, которым будет предоставлена государственная поддержка.

— Отобрано пять центров, большинство из которых — межрегиональные. Это «Инженерия будущего», «Передовые производственные технологии и материалы», «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня» и «ТулаТЕХ». Все они обладают высоким научно-исследовательским, кадровым потенциалом и развитой инфраструктурой, — пояснил Михаил Мишустин.

Научно-образовательный центр «Инженерия будущего» был создан в мае 2019 года и быстро стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий целого ряда регионов страны.

Деятельность центра сосредоточена на развитии пяти направлений, среди которых двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций, включая хай-тек-медицину и цифровое сельское хозяйство.

Центр «Инженерия будущего» за полтора года деятельности приобрел якорных индустриальных партнеров, среди которых ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД». Ведется плотная работа по выстраиванию отношений с «Росатомом», Сбером, «Газпромом» и «НОВАТЭКом».

Всего участниками Самарского НОЦ стали 42 организации, пишет 63.ру.

— На базе нашего научно-образовательного центра мы сейчас создаем межрегиональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений. Несмотря на пандемию, мы провели целую серию встреч с учеными из-за рубежа. В тоже время мы понимаем, что наиболее близким стратегическим партнером является наше союзное государство — Республика Беларусь. Мы уже заключили соглашение с сельскохозяйственной академией и активно включаем ученых в работу комитета «Умное агро». У нас достигнута договоренность о подписании соглашений о сотрудничестве с Национальной академией наук Беларуси и государственным университетом, — рассказал Дмитрий Азаров.

Участники НОЦ уже разработали уникальную систему хранения водорода в жидких органических носителях, в 1,5 раза по энергоэффективности превосходящих существующие в мире аналоги при сопоставимом количестве хранения этого топлива. Также ученые реализуют проект по разработке цифровой платформы для персонализированной медицины, который базируется на разработках ведущих научных школ по искусственному интеллекту и медицине Самарской области. Уже внедрены и массово производятся «Стол Пирогова» и медицинские продукты с использованием виртуальной и дополненной реальности.

Началась работа по созданию перспективного газогенератора для двигателя тягой 24 тонны, реализованы проекты по изготовлению деталей методами быстрого прототипирования, позволяющие сократить стоимость жизненного цикла изделия на этапе изготовления и повысить ресурс двигателя в целом.