НОЦ Самарской области интегрирует научные разработки самарских учёных
19 сентября 2019 16:55
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В работе круглого стола также приняли участие управляющий директор НОЦ Самарской области, первый проректор Самарского университета Роман Самсонов; заместитель генерального конструктора по научной работе АО «РКЦ «Прогресс» Максим Борисов; заместитель председателя Самарского научного центра Российской академии наук, советник губернатора Самарской области, академик РАН Федор Гречников; исполнительный директор АО «Металлист — Самара» Юрий Елисеев; директор Физического института имени П.Н.Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН Николай Колачевский; ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской; заместитель директора Физического института имени П.Н.Лебедева Российской академии наук по научной работе Сергей Савинов; президент Самарского университета Виктор Сойфер; представители КБ предприятий Корпорации «ОДК»; представители промышленных предприятий Перми, Уфы, Набережных Челнов.
Свои идеи, проекты, научные разработки, некоторые из которых уже внедрены на производственных предприятиях, презентовали академики и молодые ученые. Так, академик Российской Академии космонавтики Владимир Чижухин рассказал о работе над созданием ракетоносителя легкого класса на базе Союз 2.1В с возвратом 1-й ступени с помощью воздушно-космической парашютной системы. Академик искренне рассчитывает на возможности научно-образовательного центра. «Рынок нужно завоевывать самим. Если мы будем ждать, что кто-нибудь принесет на блюдечке, мы никогда ничего не добьемся. Теперь добиваться будем через НОЦ и те предприятия, которые здесь объединены», — сказал Чижухин.
Эксперт в области авиационной и ракетно-космической техники Вячеслав Голанов рассказал о возможности запуска в Самарской области АРКК на базе утилизируемой межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» и самолёта-носителя ИЛ-76МД. Также он презентовал разработку термостойких материалов на кремнеземной и кварцевой основе для защитных противопожарных средств системы МЧС для индивидуальных жилых домов и поселков в пожароопасных регионах. «Такие проекты государственного значения действительно дорогостоящие, их на грядке не вырастишь. Необходимо создавать проектный консорциум, закреплять его соглашениями и протоколами. Если за координацию возьмется НОЦ, разработки могут вырасти в серьезный проект. Но выступать нужно в коалиции», − оценил работу Алексей Боровков.
Перспективные аддитивные технологии 3D печати, обеспечивающие рекордные характеристики металлических узлов газотурбинных силовых установок презентовал технический директор ООО «Титан-Авангард» Дмитрий Грачев. Он рассказал, как из листового материала можно образовывать элементы любой формы.
Алексей Боровков предложил разработчикам поучаствовать в конкурсе на получение финансовой поддержки «Фонда содействия инноваций».
Молодой ученый, директор центра беспилотных систем Самарского университета Давид Овакимян рассказал о перспективах создания бортовых систем управления и обработки данных для расширения спектра решаемых задач беспилотных воздушных судов. Например, мониторинг охотничьих угодий с помощью беспилотника может осуществлять один оператор. Роман Самсонов назвал этот проект одним из первых потребителей возможностей НОЦа.
Ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал представил инновационный проект решения кадровой проблемы региона по подготовке и сертификации профессиональных инженеров. Центр сертификации дает статус «профессионального инженера» с правом самостоятельного ведения проектов, также трудоустройства в любой стране мира. В России работает один такой Центр в Омске, звание «профессиональный инженер» получили 100 человек. В Самарской области разрабатывается Центр сертификации в области машиностроения. «Он может стать механизмом для всего НОЦ не только Самарского региона, − считает ректор ТГУ, − поскольку задача подготовки высококвалифицированных специалистов поставлена Президентом страны». Алексей Боровков предложил НОЦ Самарской области поддержать проект Центра сертификации: «Надо брать его и делать, засучив рукава, для всего Поволжского федерального округа. Это полезный проект, особенно для массовой подготовки инженеров, которые хотят работать по специальности».
Для оценки эффективности проектов, поступающих в НОЦ, их предполагаемых результатов, Роман Самсонов предложил сформировать экспертный совет. «Все проекты интересные, все заслуживают внимания. Однако, нужно быть уверенным, что разработку имеет смысл реализовывать, есть соответствующие задачи и, конечно, его потребитель, заказчик», — отметил управляющий директор НОЦ. Проекты в высшей степени готовности научно-образовательный центр Самарской области поможет тиражировать и масштабировать.
Участники мероприятия согласились с предложением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова приступить к подготовке второй конференции уже федерального уровня, куда будут привлечены все индустриальные партнеры, чьи интересы в своей работе учитывает НОЦ. На второй инжиниринговой конференции будут продемонстрированы готовые проекты и первые результаты работы. Инжиниринг может стать той платформой и объединяющей сутью, которая позволит продвинуть НОЦ Самарской области до уровня научно-образовательного центра мирового уровня, − считают эксперты, передает пресс-служба облправительства.
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