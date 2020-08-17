Молодые ученые Политеха выиграли гранты РФФИ

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Сразу четыре победивших проекта принадлежат аспирантам института автоматики и информационных технологий. Так, Роман Учайкин выполнил работу «Системные модели и методы управления комплексом средств вычислительной техники на крупном машиностроительном предприятии» под руководством профессора кафедры «Вычислительная техника» Сергея Орлова. Владимир Ларюхин предложил «Разработку моделей, методов и алгоритмов построения экосистем умных сервисов «дополненного интеллекта» для адаптивного планирования, оптимизации и контроля использования ресурсов производственных предприятий», сделанную под началом заведующего кафедрой «Электронные системы и информационная безопасность» Петра Скобелева. Проект «Разработка алгоритмов повышения разрешающей способности аналитических приборов на базе кодирования-декодирования сигналов в базисе функций Чебышева-Эрмита» Андрей Бочкарев создал под руководством профессора кафедры «Информационно-измерительная техника» Раухата Сайфуллина. А «Разработка методов и моделей диагностирования электротехнических систем на основе искусственных нейронных сетей» Светланы Верещагиной была написана под руководством заведующей кафедрой «Информационные технологии» Анны Колоденковой.Под руководством заведующего кафедрой «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» Александра Амосова были выполнены два проекта, победивших в конкурсе. Над одним – «Самораспространяющийся высокотемпературный синтез керамической нитридно-карбидной нанопорошковой композиции Si3N4-SiC с применением азида натрия и различных галоидных солей» – трудилась Галина Белова, над другим – «Разработка научных основ получения новых керамико-металлических композитов с применением процесса СВС керамического каркаса МАХ-фазы карбосилицида титана и самопроизвольной пропитки расплавами легкоплавких металлов» – Эмиль Умеров.Проект «Синтез новых хиральных лигандов для асимметрического комплексного катализа на основе нерацемических вицинальных диаминов каркасного строения» разработала Полина Манькова (научный руководитель – заведующий кафедрой «Органическая химия» Юрий Климочкин). Химико-технологический факультет также представил Владимир Емельянов с работой «Моделирование физико-химических и эксплуатационных свойств смазывающих материалов на основе сложных эфиров пентаэритрита» (научный руководитель – заведующий кафедрой «Технология органического и нефтехимического синтеза» Евгений Красных).Гранты получили и представительницы академии строительства и архитектуры. Аспирантка факультета инженерных систем и природоохранного строительства (ФИСПОС) Анастасия Базарова – за «Исследование по очистке сточных вод с высокой концентрацией жировых веществ, нефтепродуктов и фенольных примесей» (научный руководитель – заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение» Александр Стрелков). Молодой ученый факультета промышленного и гражданского строительства Жанслу Кусаева – за проект «Нестационарная механика связанных термоупругих полей в многослойных конструкциях» (научный руководитель – заведующий кафедрой «Строительная механика и сопротивление материалов» Дмитрий Шляхин). В список победителей конкурса также вошла аспирантка факультета дизайна Анастасия Данилова, автор работы «Принципы использования художественной перфорации в архитектуре общественных зданий» (научный руководитель – заведующий кафедрой «Дизайн» Татьяна Каракова), передает пресс-служба СамГТУ.Фото Евгения Нектаркина