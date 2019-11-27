Молодые эрудиты соберутся в Самаре на финале фестиваля «Интеллект-63»

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29 и 30 ноября 2019 года в Самаре пройдут финальные соревнования областного фестиваля команд эрудитов «Интеллект-63». Финал пройдет в два этапа: 29 ноября пройдут соревнования для команд вузов и лицеев, 30 ноября – для школ, гимназий и ссузов.В этом году для участия в финале фестиваля подали заявки 16 муниципальных образований Самарской области: м.р. Борский, г.о. Кинель, м.р. Кинельский, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Кошкинский, м.р. Красноармейский, г.о. Октябрьск, г.о. Отрадный, м.р. Пестравский, м.р. Приволжский, г.о. Самара, г.о. Сызрань, м.р. Ставропольский, г.о.Чапаевск, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Тольятти. Более 50 команд, прошедших отборочный этап, поборются за победу в 4-х номинациях фестиваля: общеобразовательные школы и гимназии, лицеи, ссузы, вузы.Каждая интеллектуальная игра будет состоять из 10 туров, в каждом по несколько вопросов. Задания составляются в формате игр: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», малых игр: «Путаница» (на знание русских пословиц), «Эрудит - лото», «Государства и города», «Тематические вопросы по географии, истории, биологии, искусству, литературе, культуре и т.п.; «Мысли великих»; «Сверьте даты» и др.Фестиваль уже 14 лет собирает тысячи интеллектуальных и эрудированных студентов вузов и ссузов, учащихся лицеев, общеобразовательных школ и гимназий со всей области.