Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян провел родительское собрание в режиме онлайн
28 января 2020 15:26
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Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, отвечая на вопросы по сдаче итоговой аттестации, отметил, что наш регион первый в России с 2001 года принимает участие в проведение ЕГЭ. Он посоветовал родителям выпускников сформировать правильный настрой у детей накануне экзамена:
«Очень важно каждому родителю, каждому ребенку вместе со своим классным руководителем обратиться к сайту вуза, который выбрал будущий абитуриент для поступления в этом году, и посмотреть, какие предметы он должен будет сдать, но самое главное настроить ребенка на победу, вселить в него уверенность в успешном прохождении государственной итоговой аттестации. Сейчас результат ЕГЭ не влияет на итоговую оценку в аттестате. Результаты единого государственного экзамена оцениваются по 100-бальной шкале. Для вуза нужна сумма баллов по трем предметам, а для техникумов и колледжей - средний балл аттестата».
Однако выпускнику, претендующему на золотую медаль, нужно будет набрать по каждому базовому предмету не меньше 70 баллов или получить "отлично" по базовой математике. Обязательным для всех остается русский язык, а вот сдавать базовую или профильную математику выпускникам предстоит решить. Подать список предметов в заявление на сдачу ЕГЭ одиннадцатиклассникам необходимо до 1 февраля. В этом году экзамены будут сдавать больше 14 тысяч выпускников.
К проведению государственной итоговой аттестации в регионе все готово. В основной период проведения ГИА будут работать 82 пункта. В ходе видеоконференции родителям еще раз напомнили, что проносить с собой на экзамен мобильные устройства, справочные материалы школьникам запрещается. Это может привести к удалению с экзамена.
Изменений в процедуре проведения ЕГЭ в этом году не будет. Прежним остается и режим видеонаблюдения, печать экзаменационных материалов непосредственно в аудитории перед экзаменом. Выпускники и их родители смогут воспользоваться электронными сервисами федерального портала поддержки ЕГЭ www.ege.edu.ru, чтобы ознакомиться со скан-версиями экзаменационных работ и результатами экзамена, передает пресс-служба облправительства.
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