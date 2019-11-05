МОН будет начисляться дополнительные баллы при поступлении в вузы победителям Диктанта Победы

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Об этом пишет в Твиттере депутат Госдумы Александр Хинштейн."МОН рекомендовало всем вузам включить в «портфолио» для абитуриентов нашу акцию Диктант Победы. Победителям ДП будут начисляться доп. баллы при поступлении в вузы. В текущем году в акции участвовало 150 тысяч человек в 85 регионах и 23 странах. В 2020 году она будет ещё масштабнее", - говорится в сообщении.