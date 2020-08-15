МГУ занял наивысшую среди российских вузов позицию в Шанхайском рейтинге

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В список тысячи ведущих университетов мира по версии ARWU в этом году попали 11 российских вузов. МГУ опустился в рейтинге по сравнению с прошлым годом.Как заявил РИА Новости проректор МГУ Леонид Гусев, попадание вуза в топ-100 рейтинга является хорошим результатом, снижение же позиции относительно прошлого года находится в пределах погрешности.В Шанхайском рейтинге также оказались Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт, занявшие 301-400 и 401-500 позиции соответственно и не сохранившие свои результаты. Следом идут Новосибирский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Уральский федеральный университет.Однако, по сравнению с результатами прошлого года, сразу у шести российских университетов позиции в рейтинге ухудшились. Улучшить свое место удалось только НИУ "Высшая школа экономики", отметили в ShanghaiRanking Consultancy.Вот уже 18 лет подряд рейтинг возглавляют Гарвардский, Стэнфордский и Кембриджский университеты. В первую десятку лучших вузов мира также вошли Массачусетский технологический институт, Калифорнийский университет в Беркли, Принстонский университет, Колумбийский университет, Калифорнийский технологический институт, Оксфордский университет и Чикагский университет."В континентальной Европе лучшим высшим учебным заведением признан Университет Париж-Сакле (14-е место), впервые попавший в рейтинг ARWU. За ним следует Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе (20-е место). Лидирующие позиции в Азии сохранил Токийский университет (26-е место). На второе место на континенте вышел Университет Цинхуа (29-е место), опередивший Киотский университет (34-е место). В Океании лидирующие позиции занимает Мельбурнский университет (35-е место)", — говорится в пресс-релизе.В этом году в Шанхайском рейтинге тысячи ведущих университетов мира преобладают американские вузы. На них приходится восемь из десяти первых строчек рейтинга, 41 позиция из высшей сотни, 133 университета вошли в топ-500, а всего в топ-1000 представлены 206 высших учебных заведений из США. Китай представлен в рейтинге 168 университетами, в том числе 81 в топ-500 и шесть в топ-100. У Британии в топ-1000 попали 65 вузов, из которых 36 представлены в топ-500, а восемь фигурируют в списке ста лучших университетов мира.ShanghaiRanking Consultancy — независимая организация, которая занимается исследованиями и консультированием по вопросам качества высшего образования. Ежегодный Академический рейтинг университетов мира (ARWU) публикуется с 2003 года с целью выявления ведущих университетов мира на основе прозрачной методологии и объективных сторонних данных. В этом году в него вошли одна тысяча университетов мира.Университеты ранжируются исходя из шести объективных показателей: количества выпускников и сотрудников университета, получивших Нобелевскую премию и Филдсовскую премию; количества наиболее часто цитируемых исследователей; количества статей, опубликованных в журналах "Природа" (Nature) и "Наука" (Science); количества статей, внесенных в крупнейшие индексы цитирования; среднего показателя академической деятельности из расчета на одного члена преподавательского состава. Каждый год при составлении Академического рейтинга университетов мира изучаются показатели более двух тысяч университетов, тысяча лучших из них входит в рейтинг.Фото: РИА Новости / Максим Блинов