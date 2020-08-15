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В список тысячи ведущих университетов мира по версии ARWU в этом году попали 11 российских вузов.
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МГУ занял наивысшую среди российских вузов позицию в Шанхайском рейтинге

15 августа 2020 15:43
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В список тысячи ведущих университетов мира по версии ARWU в этом году попали 11 российских вузов.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял 93-е место в Академическом рейтинге университетов мира (известного как Шанхайский рейтинг, ARWU), передает РИА Новости. Об этом сообщили в пресс-службе компании ShanghaiRanking Consultancy.

В список тысячи ведущих университетов мира по версии ARWU в этом году попали 11 российских вузов. МГУ опустился в рейтинге по сравнению с прошлым годом.

Как заявил РИА Новости проректор МГУ Леонид Гусев, попадание вуза в топ-100 рейтинга является хорошим результатом, снижение же позиции относительно прошлого года находится в пределах погрешности.

В Шанхайском рейтинге также оказались Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт, занявшие 301-400 и 401-500 позиции соответственно и не сохранившие свои результаты. Следом идут Новосибирский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Уральский федеральный университет.

Однако, по сравнению с результатами прошлого года, сразу у шести российских университетов позиции в рейтинге ухудшились. Улучшить свое место удалось только НИУ "Высшая школа экономики", отметили в ShanghaiRanking Consultancy.

Вот уже 18 лет подряд рейтинг возглавляют Гарвардский, Стэнфордский и Кембриджский университеты. В первую десятку лучших вузов мира также вошли Массачусетский технологический институт, Калифорнийский университет в Беркли, Принстонский университет, Колумбийский университет, Калифорнийский технологический институт, Оксфордский университет и Чикагский университет.

"В континентальной Европе лучшим высшим учебным заведением признан Университет Париж-Сакле (14-е место), впервые попавший в рейтинг ARWU. За ним следует Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе (20-е место). Лидирующие позиции в Азии сохранил Токийский университет (26-е место). На второе место на континенте вышел Университет Цинхуа (29-е место), опередивший Киотский университет (34-е место). В Океании лидирующие позиции занимает Мельбурнский университет (35-е место)", — говорится в пресс-релизе.

В этом году в Шанхайском рейтинге тысячи ведущих университетов мира преобладают американские вузы. На них приходится восемь из десяти первых строчек рейтинга, 41 позиция из высшей сотни, 133 университета вошли в топ-500, а всего в топ-1000 представлены 206 высших учебных заведений из США. Китай представлен в рейтинге 168 университетами, в том числе 81 в топ-500 и шесть в топ-100. У Британии в топ-1000 попали 65 вузов, из которых 36 представлены в топ-500, а восемь фигурируют в списке ста лучших университетов мира.

ShanghaiRanking Consultancy — независимая организация, которая занимается исследованиями и консультированием по вопросам качества высшего образования. Ежегодный Академический рейтинг университетов мира (ARWU) публикуется с 2003 года с целью выявления ведущих университетов мира на основе прозрачной методологии и объективных сторонних данных. В этом году в него вошли одна тысяча университетов мира.

Университеты ранжируются исходя из шести объективных показателей: количества выпускников и сотрудников университета, получивших Нобелевскую премию и Филдсовскую премию; количества наиболее часто цитируемых исследователей; количества статей, опубликованных в журналах "Природа" (Nature) и "Наука" (Science); количества статей, внесенных в крупнейшие индексы цитирования; среднего показателя академической деятельности из расчета на одного члена преподавательского состава. Каждый год при составлении Академического рейтинга университетов мира изучаются показатели более двух тысяч университетов, тысяча лучших из них входит в рейтинг. 



Фото:    РИА Новости / Максим Блинов
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Комментарии


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Возглавляет совет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, что, с одной стороны, расширяет возможности консорциума, а с другой, свидетельствует о серьезности контроля за работой НОЦ.
14 августа 2020  16:55 
Для состава набсовета НОЦ «Инженерия будущего» подобрали рабочую формулу
Возглавляет совет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, что, с одной стороны, расширяет возможности консорциума, а с другой, свидетельствует о... Образование
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В соревнованиях принимают участие около 140 велогонщиков из 28 регионов страны. Сегодня у стадиона «Самара Арена» проходит смешанная командная эстафета.
14 августа 2020  15:41 
В Самаре проходит чемпионат России по велоспорту
В соревнованиях принимают участие около 140 велогонщиков из 28 регионов страны. Сегодня у стадиона «Самара Арена» проходит смешанная командная эстафета.  Спорт в регионе
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Особое внимание участники совещания уделили жилищному строительству. В Самарской области возведение жилья идет полным ходом.
13 августа 2020  16:45 
Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском селекторном совещании по исполнению нацпроекта «Жилье и городская среда»
 Особое внимание участники совещания уделили жилищному строительству. В Самарской области возведение жилья идет полным ходом.   Политика региона
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
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13 августа 2020  12:21
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
 За четверть века в этом дворце свои отношения зарегистрировали более 55 тысяч пар – причем не только жители России, но и даже других стран.  Новости Тольятти
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11 августа 2020  20:17
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
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