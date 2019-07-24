Команды регионального НОЦ и Самарского университета защитили программы развития

122

Защита проектов — финал образовательного интенсива, который проходил с 10 по 22 июля в Москве на базе Сколковского института науки и технологий. Участие в нем приняли 1,5 тыс. человек, включая более 100 команд университетов и Научно-образовательных центров.В течение 12 дней участники "Остров 10-22" анализировали лучшие мировые образовательные практики подготовки технологических лидеров и соотносили их с практиками своего университета. В ходе мозговых штурмов они работали над формированием комплексного развития высшего учебного заведения и планировали системные изменения, направленные на эффективную подготовку технологических лидеров для цифровой экономики и перспективных рынков.На финальном этапе с защитой проекта команды Научно-образовательного центра Самарской области выступил первый проректор Самарского университета. Активное участие в подготовке программы приняли представители правительства Самаркой области — министр экономического развития и инвестиций, замминистра промышленности и торговли. Акцент был сделан на синергии образования, науки, бизнеса и грамотном использовании управленческих механизмов. Представители экспертного сообщества высказывали мнения о необходимости поиска точек соприкосновения, диалога между НОЦ, университетами, властью и бизнеса для того, чтобы наука стала более привлекательной с точки зрения инвестиций.Результатом такого диалога должно стать появление высокоинновационной высокотехнологичной продукции.НОЦ Самарской области и Самарский университет в ходе образовательного интенсива шли именно по этому пути и в результате нашли новых партнёров в области космических систем, материаловедении, беспилотных систем, робототехники.На заключительном этапе "Острова 10-22" НОЦы Самарской области, Нижнего Новгорода, Удмуртии, Казани и МФТИ объединились с макрорегиональный кластер. Команды договорились о взаимодействии в ряде областей, по которой имеют прорывные компетенци — в промышленности, технологиях Big Data, искуственном интеллекте.Команда Самарского университета в ходе защиты представила комплексный проект трансформации, включающий несколько блоков. Проект представил начальник управления подготовки научных кадров. Университет сделал акцент на цифровизации управления образовательными программами — внедрении индивидуальных образовательных траекторий; на развитии инновационной деятельности — техноброкерства и стартап-центра; развитии сотрудничества с региональными стейкхолдерами; на развитии системы дополнительного профессионального образования — реализации программ для школьников и непрерывного образования для взрослых; на трансформации кампуса — создании коворкинговых зон и модернизации помещений в открытые пространства, передает пресс-служба Самарского университета.Фото: пресс-служба Самарского университета