Команда Самарской области стала победителем полуфинала в ПФО всероссийского конкурса «Учитель будущего»

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Завершился седьмой полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования среди участников из Приволжского федерального округа проходили в Институте развития образования Республики Башкортостан с 11 по 13 сентября. Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

С победой в Самарскую область вернулась команда учителей из села Подстепки Ставропольского района.

«Вся работа делилась на несколько конкурсных испытаний. В первый день мы приняли участие в дебатах нового формата. Во второй день разрабатывали, реализовывали и презентовали «методический конструктор» - собственный онлайн проект, помогающий детям построить работу в метапредметном формате. Последнее испытание содержало в себе несколько видео-кейсов на актуальные проблемы в образовании, как глобальные так и повседневные. Нам предлагалось, работая в группе с коллегами из других регионов, перенести эти проблемы на свой опыт и озвучить собственный вариант решения каждой проблемы»,- рассказывает учитель школы с. Подстепки, Ставропольского района Иван Тюрников.

Всего на полуфинал приехали 45 команд из 12 регионов Поволжья. Из них эксперты выбрали 12 лучших, которые будут бороться за победу на всероссийском этапе конкурса, среди них и команда из с. Подстепки, Ставропольского района Самарской области.

«Нам помогла победить большая мотивация и командная работа. Еще раз убедились, что работая в команде, где каждый четко понимает свою задачу, можно добиться впечатляющих результатов, - отмечает учитель школы с. Подстепки, Ставропольского района Татьяна Разумовская. - Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования провел для нас несколько образовательных семинаров по подготовке и проведению дебатов. Кроме того, зная программу конкурса, мы просчитали необходимым освежить свои знания о стратегии образования в Российской Федерации, еще раз изучить национальный проект «Образование».

По словам полуфиналистов из Самарской области подобные конкурсы позволяют проявить себя, открыть свои таланты, ещё на стадии подготовки работы над проектами, по новому взглянуть на современные тенденции в развитии образования.

«Огромное количество знакомств с новыми людьми позволило понять, что мы одна педагогическая команда. И мы вместе работаем над достижением цели, которую перед нами поставил Президент России Владимир Владимирович Путин по итогам реализации национального проекта «Образование», а именно к 2024 году наша страна должна войти в десятку сильнейших по качеству общего образования, - комментирует учитель школы с. Подстепки, Ставропольского района Ева Сафонова. - Каждый из конкурсных дней был очень интересен, каждое задание, подготовленное модераторами, можно перенести в свою работу, например, провести с учениками дебаты. На собственном опыте мы убедились, что участие в дебатах учит аргументировать свою позицию, глубже изучать вопрос, смотреть на него с нестандартной точки зрения».

Стратегия лидерства Самарской области - в ярких и талантливых педагогах-новаторах, которые, опираясь на опыт предшественников и применяя современные технологии, воспитывают человека будущего. Теперь финалисты конкурса «Учитель будущего» из Ставропольского района будут приглашены на очную программу постсопровождения, по итогам которой получат удостоверение о повышении квалификации. Очная программа пройдет с ноября текущего года по февраль 2021, передает пресс-служба облправительства.