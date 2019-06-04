Команда СамГТУ заняла первое место в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN
4 июня 2019 14:50
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Самарский политех в финале представляли 3 команды: «Радикально цепные» («нефтехимия»), «Гидроразрыв головного мозга» («нефтегазовое дело»), «Системы и сети» («электроэнергетика»). Участникам необходимо было предложить инженерные решения по направлениям: «нефтегазовое дело», «нефтехимия» и «электроэнергетика». Задания команды получили за 10 дней до финала.
В итоге команда нашего университета «Системы и сети» (в составе студентов – Артем Проничев, Елена Солдусова, Кирилл Чубаров, Артем Савельев, электротехнический факультет) заняла первое место в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN в направлении студенческой лиги «электроэнергетика».
А команда «Радикально цепные» (в составе студентов – Василина Фролова, Татьяна Лыжникова, Махпал Адилова и аспирант Ольга Репина, химико-технологический факультет) заняла второе место в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN в направлении студенческой лиги «нефтехимия», партнером которого является компания СИБУР.
Все финалисты приняли участие в закрытом Дне карьеры, где смогли напрямую пообщаться с будущими работодателями, задать им вопросы и узнать условия трудоустройства в крупнейших компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
Чемпионат включен в Перечень общероссийских молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2018 год. Организаторы первенства − Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Соорганизатором направления «Электроэнергетика» выступает Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения».
Победители получат звание лучших молодежных инженерных команд сезона «Цифровая трансформация» и Кубок CASE-IN. Также их ждут приглашения на стажировку и практику от ведущих компаний ТЭК и МСК, передает пресс-служба СамГТУ.
Фото: пресс-служба СамГТУ
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