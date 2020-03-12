Кембриджский университет разработал задания для знатоков английского из Самары

71

С 10 марта по 6 апреля пройдет основной этап IV Международной Олимпиады для знатоков английского языка от Skyteach и Cambridge Assessment English. Олимпиада проходит онлайн, участие бесплатное. В Олимпиаде 2020 смогут проверить знания не только преподаватели, но и студенты, репетиторы, переводчики, гиды и все любители английского языка.Бороться за звание лучшего участники будут в двух категориях: преподаватели и любители. Все участники получат задания на проверку общих знаний английского языка и soft skills. Тест для преподавателей будет включать задания на методику преподавания и решение ситуаций, происходящих на уроках.В Олимпиаде 2020 участники выполнят более 40 заданий разного уровня сложности. Среднее время прохождения теста — 60 минут. После финала Олимпиады каждый участник получит индивидуальный разбор ошибок и рекомендации по изучению языка.«Участие в Международной Олимпиаде — это возможность проверить силы, освежить знания и посоревноваться среди знатоков английского со всего мира. Главная цель олимпиады — предоставить условия для непрерывного совершенствования знаний и повышения уровня языка. Мы хотим, чтобы наша Олимпиада стала такой же популярной среди знатоков английского, как и Тотальный диктант среди любителей русского, и каждый год привлекала все больше участников, изучающих иностранные языки», — рассказывает Дарья Гребенюк, ведущий методист Skyteach, член жюри и методической команды Олимпиады.Задания Олимпиады разработаны методической командой, в которую вошли эксперты крупнейшего сообщества преподавателей английского языка Skyteach и департамента экзаменов по английскому языку Кембриджского университета (Cambridge Assessment English).По итогам Олимпиады будут определены победители в двух категориях: преподаватели и любители. Главный приз для преподавателей — двухнедельный курс английского языка в Дублине с питанием и проживанием в семье от AcademConsult. Победитель в номинации «Любитель» получит 2 недели обучения с полным погружением в языковую среду с проживанием на Мальте от ГлобалДиалог.Остальных участников и победителей ждут доступы к онлайн библиотекам, онлайн-курсы, онлайн-тренажеры, рюкзаки и защита антивируса для безопасной работы в онлайне. Все участники Олимпиады 2020 получат электронные сертификаты с количеством набранных баллов от Skyteach и Cambridge Assessment English.Чтобы принять участие в Олимпиаде 2020 нужно зарегистрироваться на официальной странице и выполнить все задания до 6 апреля. Участие бесплатное. При оценке работ будут также учитываться скорость и качество выполнения.В прошлом году задания Олимпиады решили 12 тысяч человек из 57 стран мира. Средний балл составил 65,4 из 100 баллов. Знатоки английского республики Адыгея, Севастополя и Санкт-Петербурга получили максимальный средний балл. Победителем прошлого года стала Симонова Дарья из Курской области.