Как коронавирус повлиял на ЕГЭ и другие экзамены. Что важно знать

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- Обязательных ЕГЭ (по русскому языку и математике) в 2020 году не будет. Оценки в аттестат выставят по итогам года. То же самое касается ОГЭ для девятиклассников.- Выпускники, планирующие поступать в вузы, будут сдавать два ЕГЭ по выбору в зависимости от требований факультета.- ЕГЭ во всех регионах пройдет по единому расписанию.- Экзамены перенесут на более поздние сроки (ранее планировалось, что основной этап стартует в конце мая, потом появилась новая дата — 8 июня).Точные сроки сдачи экзаменов назовут позже, пока лишь высказывались несколько версий:- «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что ЕГЭ может сдвинуться на июль—август, а начало учебного года — на 1 октября.- Глава Минздрава Михаил Мурашко высказывал предположение о возможном переносе экзаменов на август—сентябрь.- В Рособрнадзоре заявили о возможном проведении ЕГЭ до конца июня.- В Минпросвещения ранее подчеркивали, что решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации.Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости