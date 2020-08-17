КБ Самарского университета создаст "сердце" для авиадвигателей будущего

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В Самарском университете создано конструкторское бюро, которое займется разработкой перспективных двигателей для самолетов и беспилотников. Разработка будет вестись в рамках партнерства с самарским предприятием ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Как рассказал научный руководитель Института двигателей и энергетических установок Самарского университета Александр Ермаков, подобные задачи по разработке двигателей и их компонентов ранее не приходилось решать ни одному отечественному вузу."Конструкторское бюро создано для решения крупных, масштабных задач по разработке и производству новых энергоэффективных двигателей для самолетов и беспилотников. У нас в университете есть целый ряд крупных институтов и лабораторий с необходимыми компетенциями, но их компетенций по отдельности недостаточно, чтобы решать подобные задачи, такие проекты требуют интеграции и под это должна быть создана отдельная структура", - отметил Ермаков.Первым крупным проектом КБ университета станет разработка газогенератора для перспективных энергоэффективных авиационных двигателей, работа по проекту уже началась. Газогенератором называют турбокомпрессор в совокупности с камерой сгорания и конструкторы по праву считают его настоящим "сердцем" двигателя - так много от него зависит. На основе одного унифицированного газогенератора можно создать целую линейку двигателей с различными параметрами."Этот газогенератор должен будет обеспечивать удельный расход топлива на уровне 0,48 кг/кгс/ч (килограмма на килограмм тяги в час), в настоящее время двигателей с таким удельным расходом просто не существует, можно сказать, это будет двигатель другого поколения. Например, даже у перспективного двигателя ПД-14 удельный расход топлива порядка 0,52 кг/кгс/ч. Создание такого газогенератора - задача очень сложная, сложнейшая, но мы попробуем найти решение. Ранее вузы в нашей стране такие задачи никогда не выполняли", - подчеркнул ученый.Планируется, что работы по данному проекту будут вестись в течение ближайших трех лет. Необходимые финансовые средства выделит университету ПАО "ОДК-Кузнецов".Также в дальнейших планах КБ - разработка малоразмерных газотурбинных и поршневых авиадвигателей, которые могут применяться на легких самолетах, беспилотниках и других летательных аппаратах, как гражданского, так и военного назначения. В России такие двигатели сейчас практически не разрабатываются и не производятся. В отличие от полноразмерных авиадвигателей, масса которых исчисляется, как правило, тоннами, а габариты - несколькими метрами, малоразмерные авиадвигатели могут вполне уместиться на обычном письменном столе. Полноразмерный двигатель в университете разработать можно, но его сборку и испытания в стенах вуза не проведешь, это возможно только в заводских условиях. Малоразмерные же двигатели в КБ можно будет не только проектировать, но и производить и испытывать, самостоятельно проводя эксперименты."Сейчас есть целый ряд предложений по созданию малоразмерных двигателей. Это очень крупные проекты, договоры по которым в перспективе могут составлять суммы до миллиарда рублей, - сказал Ермаков. - Двигатели тягой от 150 до 300 кгс будут предназначаться для самой разнообразной техники, например, для беспилотников, как гражданских, так и военных. Поршневые двигатели у нас в стране, к сожалению, сейчас тоже не проектируются и не производятся для авиации, поэтому эта область нам тоже очень интересна, будем их не только проектировать, но и сами производить по современным технологиям. Мы обладаем для этого всеми необходимыми компетенциями."Как ожидается, численность сотрудников КБ составит порядка 100 человек, в том числе молодые ученые, аспиранты и студенты.Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва:"Высокий потенциал школы двигателестроения Самарского университета известен во всем мире, исторически он связан с именем легендарного конструктора Николая Кузнецова. Наш университет обладает всеми необходимыми компетенциями для решения задач по созданию перспективных двигателей будущего, но для эффективного применения имеющегося научно-технологического потенциала требуется интеграция усилий различных институтов, лабораторий и кафедр. Тема создания конструкторского бюро в партнерстве с ПАО "ОДК-Кузнецов" широко обсуждалась последние два года на самых разных уровнях и эта идея наконец воплотилась в реальность - Самарский университет договорился о сотрудничестве с Объединенной двигателестроительной корпорацией в разработке перспективных двигателей и газогенераторов. Созданное КБ должно не только помочь решить ряд масштабных задач, стоящих перед двигателестроительной отраслью страны, но и стать тем звеном, которое свяжет между собой сферы науки, образования и производства. Предприятиям нужны квалифицированные, качественно подготовленные сотрудники, и это конструкторское бюро, к работе в котором мы будем самым активным образом привлекать студентов и молодых ученых, может стать настоящей кузницей кадров отечественного двигателестроения", передает пресс-служба Самарского университета.Фото: пресс-служба Самарского университета