Губернатор Самарской области принял участие в августовской педагогической конференции

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В среду, 28 августа, в Самарской области состоялась традиционная августовская педагогическая конференция. В этом году совещание прошло в новом, масштабном формате. Площадкой проведения педсовета стала главная студия телерадиокомпании ГТРК «Самара». В режиме онлайн трансляцию смотрели более 30 тысяч работников образования во всех муниципалитетах губернии. На конференции подвели итоги работы за прошлый учебный год и поговорили о перспективах развития всей отрасли, в том числе в рамках реализации национального проекта «Образование».В обсуждении настоящего и будущего самарского образования принял губернатор. Приветствуя участников, Глава региона отметил: «Благодаря современным технологиям, которые все смелее вступают и в жизнь, и в систему образования Самарской области, мы имеем возможность со всем педагогическим сообществом провести дискуссию. Этот опыт проведения педагогической конференции мы возьмем на вооружение».Глава региона поблагодарил всех руководителей образовательных учреждений и учителей за работу, которая уже проведена в Самарской области по подготовке школ к новому учебному году.«Я рассчитываю, что ребята, которые придут 2 сентября в школы, увидят их преобразившимися, – сказал губернатор. – Фактически в каждом учебном заведении в той или иной степени прошли ремонтные работы, оснащение материально-технической базы. Это создает более эффективные условия для работы учителей и получения знаний учениками».Переходя к основной теме конференции, губернатор напомнил, что по инициативе Президентав России реализуется 12 национальных проектов. Одним из основополагающих, по мнению руководителя региона, является нацпроект «Образование», от которого во многом зависит успешная реализация остальных.«Невозможно достигать показателей нацпроектов, опережающего развития страны без квалифицированных кадров, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Будущее страны – в ваших руках. Уверен, вместе с молодыми педагогами, ветеранами образования, родителями проведем всю необходимую работу. Важно, чтобы цели были достигнуты и, самое главное, чтобы юные граждане страны были успешными, конкурентоспособными, хорошо образованными, настоящими патриотами нашей великой Родины».С основным докладом об итогах и перспективах развития отрасли перед педагогическим сообществом выступил министр образования и науки Самарской области. Он напомнил об основных целях национального проекта, среди которых обеспечение конкурентоспособности российского образования и вхождение в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также воспитание гармонично развитой, социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и традиций.Виктор Акопьян обратил внимание участников педсовета на национальные цели, поставленные главой государства, достижение которых во многом будет зависеть от сферы образования. Одна из них – обеспечение устойчивого роста численности населения. «Наличие новых школ и детских садов – важнейшие условия для принятия молодой семьей решения о рождении ребенка», – подчеркнул руководитель регионального министерства. К 2021 году в Самарской области будет построено, реконструировано и отремонтировано 35 детских садов. Только в этом году откроется 17 учреждений. Всего за 3 года будет создано более 7 тысяч дополнительных мест, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. Также в этом году свои двери откроют три школыКроме того, стратегической целью, поставленной главой государства, является ускорение технологического развития страны. Справиться с этой задачей, по мнению Виктора Акопьяна, невозможно без системы образования, которая должна поддержать процесс подготовкой современных кадров, причем не только на уровнях высшего или среднего профессионального образования. Многое будет зависеть от того, насколько качественно развиваются детские таланты, как будет использован потенциал, заложенный в национальном проекте «Образование», объяснил министр. Поэтому в ближайшие годы самое пристальное внимание в регионе будет уделено обеспечению дальнейшего развития региональной системы поддержки и поощрения талантливых детей и молодежи.В частности, с 1 сентября региональный центр для одаренных детей начнет работу по модели федерального центра «Сириус». Для этого было подписано соответствующее соглашение с фондом «Талант и успех». Также в новом учебном году стартует первый этап реализации федерального проекта по созданию опорных школ Российской академии наук. От Самарской области в проекте будут участвовать 5 школ – это один из самых высоких показателей по стране. Их куратором стал Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева.Кроме того, уже через несколько дней будет дан старт целому ряду направлений, способствующих развитию научно-технического творчества, формированию у молодых людей проектного мышления. Так, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на базе Самарского государственного технического университета начнет работу центр дополнительного образования детей – «Дом научной коллаборации» им. лауреата Нобелевской премии Николая Семенова, выпускника самарского реального училища. В этом центре на первом этапе будут обучаться не менее 400 детей. Выпускники, прошедшие подготовку, будут обладать необходимыми компетенциями для генерации, развития и реализации технологических инноваций. А в рамках федерального проекта «Современная школа» будут созданы 45 центров цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», которыми будут охвачены более 15 тысяч детей.«Самарская область не только участвует в реализации нацпроекта «Образование», но и сама активно развивает направления, способствующие формированию будущего кадрового потенциала», – подчеркнул Виктор Акопьян. – Например, в новом учебном году в 19-ти муниципалитетах начнут работу детские «мини-технопарки» – по образу действующих в Самаре и Тольятти. Они будут вести обучение по «кванторианским» образовательным программам, а созданные детьми проекты смогут воплощаться в жизнь в малом «Хайтек-цехе».Также Виктор Акопьян отметил, что Самарская область, являясь промышленно развитым регионом, остро нуждается в подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, особенно по профессиям и специальностям технического профиля (СПО). В регионе ведется активная работа по обеспечению данной потребности. Так, в Самарской области активно внедряется механизм проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в рамках аттестации студентов, обучающихся по программам СПО. Если в 2017 году участие в нем принимали 2,7% студентов, то в 2019 – 6,6%, а к 2024 году данный показатель достигнет 25%.«Практико-ориентированный характер образовательного процесса становится приоритетом для вузов Самарской области. Студенты все чаще участвуют в работах, выполняемых по контрактам с высокотехнологичными предприятиями, а учебная нагрузка перераспределяется в сторону увеличения практических занятий в форме сквозной практики и проектной деятельности», – сказал министр.Была затронута и тема внедрения цифровых технологий в систему образования. Сейчас 75% образовательных учреждений региона имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет. Причем в этом году значение данного показателя увеличилось в три раза.«Но обеспечение доступа образовательных организаций к сети Интернет на высокой скорости – это лишь условие для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды – задачи, установленной нацпроектом «Образование», – сказал Виктор Акопьян. – Для этого уже сейчас необходимо повсеместно обеспечить максимальное внедрение в образовательный процесс и административную деятельность имеющихся цифровых ресурсов: таких как Российская электронная школа, Многоуровневая система оценки качества образования и других».Руководитель минобрнауки сообщил, что до 2022 года в Самарской области будут созданы: два новых детских технопарка «Кванториум» в Сызрани и Новокуйбышевске; два центра цифрового образования детей «IT-куб» в Самаре и Тольятти; 115 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста; центр опережающей профессиональной подготовки. Также будут открыты центр оценки профмастерства и квалификаций педагогов и 2 центра непрерывного повышения профмастерства педагогов; произойдет дополнительное оснащение регионального центра для одаренных детей, действующего по модели центра «Сириус».Участвующий в работе конференции председатель Самарской губернской думытакже напомнил о создании научно-образовательного центра в области.«Еще раз подчеркну, как важно значение этого центра для выстраивания системных связей между университетами и реальным сектором экономики. Разработки наших университетов в сфере двигателестроения, инновационные проекты для аэрокосмической техники, медицинские технологии, а также биотехнологии, технологии цифрового проектирования позволят вывести на новый уровень всю работу по развитию инноваций. Особенно это важно в связи с задачами импортозамещения», – сказал он.Во время проведения педагогической конференции был запущен интерактивный опрос. Учителям предложили ответить на вопрос: «Что, на ваш взгляд, наиболее значимо для достижения целей нацпроекта «Образование»? Участие в нем приняли 14723 человека. Педагоги выбирали по 3 варианта ответов. В итоге голоса распределились следующим образом: на первом месте – повышение квалификации педагогов, на втором – совершенствование материально-технической базы школ и на третьем месте – методическое сопровождение образовательных процессов. Дмитрий Азаров отметил, что важны все показатели. При этом, необходимо, чтобы три главных составляющих образовательного процесса – ученик, учитель, семья – образовали «равносторонний треугольник». «В этом и кроется успех достижения результатов», – подчеркнул губернатор.«Мы должны сконцентрировать свое внимание на тех целях и задачах, которые мы вместе определили. По итогам года мы вместе с вами посмотрим на первые результаты, – резюмировал Дмитрий Азаров. – Сегодня все решения приняты, национальный проект утвержден, цели определены. За работу! Главная работа у нас начинается со 2 сентября», передает пресс-служба облправительства.