Греф призвал отменить школьные экзамены

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По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки."Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены", — заявил он в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.По словам Грефа, из школы дети уже выходят "инвалидами", так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.В прошлом году глава Сбербанка заявил, что узкоспециализированные "математические" школы, в которых детей "пичкают" одним предметом — пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все менее востребованы.