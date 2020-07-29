Голикова: школьные линейки проведут с соблюдением всех противоэпидемических мер

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"С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и при соблюдении противоэпидемических мер", - сказала Голикова.Вице-премьер подчеркнула, что во всех школах проведут дезинфекцию, организуют проверку температуры, наладят обеспечение антисептическими средствами и доступ к индивидуальным средствам защиты.По ее словам, около 92% российских вузов планируют начать учебный год с 1 сентября, остальные - с 14 сентября. "Что касается вузов, 92% вузов планируют начать сезон с 1 сентября, остальные - с 14 сентября. Но в случае необходимости вузы могут перенести начало учебного года не более чем на два месяца", - сказала Голикова.Вице-премьер отметила, что во всех вузах будет обеспечен контроль за здоровьем студентов, в том числе замер температуры.Около 100 тыс. из более чем 230 тыс. обучающихся в России иностранных студентов выехали из страны из-за пандемии, отметила она. "В настоящее время в российских университетах обучается более 230 тыс. иностранных студентов. 85 тыс. из них проживают в общежитиях, около 100 тыс. выехали во время пандемии из РФ", - сказала Голикова.Вице-премьер добавила, что по итогам приемной кампании ожидается, что порядка 15 тыс. новых иностранных студентов будут приняты в российские вузы. "Поэтому у нас на особом контроле находится организация дистанционного обучения иностранных студентов, которые не смогут прибыть к месту обучения", - подчеркнула она.Фото: Александр Рюмин/ТАСС