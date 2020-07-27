Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

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По его словам, уже сейчас министерство начало подготовку к новому учебному году и проведению линеек 1 сентября. «Хочу подчеркнуть, что мы говорим о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — сообщил Кравцов.Министр отметил, что при всех плюсах дистанционных форм они рассматриваются только как дополнение к классической очной форме.В конце июня Кравцов сообщил, что учащиеся 1 сентября пойдут в школу. При этом он анонсировал усиленные меры эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях.После этого глава Минпросвещения заявлял, что торжественные линейки 1 сентября в российских школах пройдут в традиционном формате, но с соблюдением необходимых санитарных норм.Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва» / РБК