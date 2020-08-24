Фестиваль «NAUKA 0+» проводит в Самаре неделю экологии

188

Услышать легенды и историю родных мест, узнать о редких видах животных, живущих рядом с нами, позволит онлайн-путешествие на Лысую гору c соавтором Красной книги Самарской области Ольгой Калашниковой. Лысая гора – уникальное место: это особо охраняемая природная территория, расположенная на территории города Самары. Взглянуть на нее будет можно, не выходя из дома.Рядом с нами – не только горы: иногда удивительные творения природы находятся буквально под ногами, мы просто их не замечаем. Изучить их можно на интерактивных выставках «Микромицеты – микроскопические грибы» и «Биография лишайника: жизнь и смерть». Они помогут узнать, кто живёт в капле воды, чем жизнь лишайников схожа с нашей, познакомиться с микроскопическими грибами и лишайниками Самарской области, в том числе с редкими и исчезающими видами.Еще одна интересная выставка недели экологии фестиваля «NAUKA 0+» – «Сколько живут растения». Участников научат определять возраст деревьев и кустарников, расскажут, есть ли «бессмертные» растения, какие травы могут жить дольше человека.Программу фестиваля дополнят мастер-класс по сборке скворечников и кормушек от проекта «Оранжевый скворечник», фотовыставка «Птицы Самарской области», конкурс детских рисунков, просмотр социального мультфильма «Золотистая щурка». А любителям воздушной среды предложат интерактивное шоу «Моделирование самолета от мала до велика» от тренера Федерации авиамодельного спорта Самарской области Алексея Чернышкова. Он расскажет и покажет, как устроен и как работает самолёт, а в конце занятия проведет мини-соревнование, которое ещё больше увлечет детей миром авиамодельного спорта.Посмотреть расписание недели экологии можно в официальном сообществе фестиваля в Самаре https://vk.com/festivalnauki63, передает пресс-служба облправительства.