Фестиваль «NAUKA 0+» приглашает самарцев на неделю «Физика ядра»

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С 21 по 25 сентября научные сотрудники Объединенного института ядерных исследований проведут для школьников, их родителей, студентов и преподавателей неделю увлекательных научно-популярных мероприятий – «Физика ядра».

Открытые онлайн-лекции, семинары и конференция по теме ядерных исследований, а также видеоэкскурсия в одну из лабораторий Института будут доступны в самарской группе Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+»: https://vk.com/festivalnauki63.

21 сентября в 12:00 по московскому времени состоится торжественное онлайн открытие мероприятия, на котором выступит вице-директор Объединенного института ядерных исследований, академик РАН Григорий Трубников. В этот же день состоится лекция «Энергия науки», которая познакомит аудиторию с лабораториями и проектами ОИЯИ.

В рамках недели «Физика ядра» гости Самарской площадки Фестиваля в интерактивном онлайн формате познакомятся с масштабными научными задачами и экспериментами коллайдера NICA. Посетителей мероприятия ждёт совместная онлайн-конференция представителей Самарского университета им. Королёва и Объединенного института ядерных исследований на тему «Ядерная физика будущего». Ее главные темы: «Кварк-глюонная плазма. Установки для её получения в лаборатории»; «Тайны и загадки физики нейтрино»; «Остров стабильности сверхтяжелых элементов».

Содержание тематической недели дополнит презентация программ, направленных на распространение современных научных знаний среди широкой аудитории и реализуемых на базе Учебно-научного центра ОИЯИ для школьников, студентов и учителей физики. Затем авторы научно-методических пособий – учёные из ОИЯИ – познакомят слушателей с материалами своих изданий, основанных на достижениях современной физики и техники. В завершение недели партнер фестиваля «Эйнштейн Party Самара» проведет онлайн-квиз «Физика ядра».

Организаторы фестиваля «NAUKA 0+» – Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, Правительство Самарской области, Самарский университет им. Королёва, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе – Ассоциация вузов Самарской области, пространство «Точка кипения», «Эйнштейн Party Самара». Генеральный информационный партнер – Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры – портал «Волга Ньюс», «Комсомольская правда – Самара».