Фестиваль «NAUKA 0+» приглашает на бесплатный онлайн-квиз

Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» совместно с «Эйнштейн Party» приглашает всех желающих на онлайн-квиз «Физика будущего. От Атома до Космоса». Квиз стартует 1 августа в 17:00 по московскому времени.
Квиз разработан командой «Эйнштейн Party» специально для фестиваля «NAUKA 0+»-2020, главная тема которого – «Физика будущего».
«В этом году фестиваль науки активно работает в онлайне. Этот формат позволяет выйти за рамки сложившихся традиций и сделать территорией фестиваля всю страну. Мы рады пригласить всех желающих принять участие в нашем научно-популярном онлайн-квизе. Вас ждут интересные вопросы и «умные» призы. Обещаем фитнес для мозга и атмосферу научного драйва!» – комментирует исполнительный директор фестиваля в Самарской области Галина Рогожина.
Подробная программа квиза: https://vk.com/festivalnauki63.
Для регистрации необходимо заполнить форму по ссылке: https://forms.gle/XNzM2pexfVKKPoi79
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Календарь, прямые трансляции и записи всех мероприятий фестиваля можно увидеть здесь: http://samara.festivalnauki.ru.
Организаторы фестиваля «NAUKA 0+» – Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, Правительство Самарской области, Самарский университет им. Королёва, Совет ректоров вузов Самарской области.
Партнеры фестиваля в регионе – Ассоциация вузов Самарской области, пространство «Точка кипения», «Эйнштейн Party Самара».
Генеральный информационный партнер – Самарское областное вещательное агентство.
Информационные партнеры – портал «Волга Ньюс», «Комсомольская правда – Самара», интернет-журнал «Другой Город», передает пресс-служба облправительства.
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