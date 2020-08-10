Фестиваль «NAUKA 0+» открывает неделю «Физика полета»

Узнать новое о невесомости и нано-спутниках, побывать на уроке в космосе, самостоятельно собрать и запустить ракету, попробовать космическую еду, провести испытание двигателя ракеты при помощи компьютерного моделирования – всё это и многое другое смогут жители Самары на неделе «Физика полета» в рамках Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+».
Официальное онлайн-открытие тематической недели «Физика полета» состоится 11 августа в 12:00 в «Точке кипения» Самарского университета им. Королёва. С приветственным словом к участникам фестиваля выступят научный руководитель Самарского университета Евгений Шахматов и летчик-космонавт, герой РФ Олег Кононенко. Затем организационный партнер фестиваля «Роскосмос» проведет видео-урок «Физика невесомости», записанный в космосе! Присоединиться к трансляции можно по ссылке http://vk.com/festivalnauki63.
На тематической неделе участники фестиваля подробно познакомятся с историей одного из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности – АО «РКЦ «Прогресс», и узнают о его совместных научных проектах с вузами самарского региона. Также всех желающих ждет онлайн-экскурсия и научно-популярная лекция от ПАО «ОДК-Кузнецов», крупнейшего в России двигателестроительного предприятия. Партнер фестиваля «Эйнштейн Party Самара» проведет познавательный онлайн-квиз на тему «Физика полета». На онлайн-лекции «Яркая звезда С.П. Королёва» директор Музея авиации и космонавтики Самарского университета расскажет о самых значимых событиях в жизни выдающегося советского конструктора.
С 10 по 14 августа с 11:00 до 16:00 в Ботаническом саду будут работать оффлайн-площадки фестиваля. На интерактивном шоу от «СКБ RocketLAV» самарцы узнают, из чего состоит ракета, как ее собрать своими руками и запустить на высоту до 30 метров. Как выглядят настоящие авиационные и ракетные двигатели, можно увидеть на интерактивной выставке института двигателей и энергетических установок Самарского университета им. Королёва. На площадке «Механика космического полёта» посетители познакомятся с космическими аппаратами, разрабатываемыми в стенах Самарского университета, узнают о миссиях и программах освоения космического пространства спутниками нано-класса. Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» расширит представление участников фестиваля о питании современных космонавтов и предложит попробовать настоящую космическую еду. Федерация парашютного спорта Самарской области расскажет гостям оффлайн-площадок, как преодолеть страх перед небом, продемонстрирует настоящий парашют и даст инструкцию, как попасть в сборную.
Подробную программу недели «Физика полета» и всех мероприятий фестиваля можно увидеть здесь
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Организаторы фестиваля «NAUKA 0+» – Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, Правительство Самарской области, Самарский университет им. Королёва, Совет ректоров вузов Самарской области.
Индустриальные партнеры – АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов». Партнеры фестиваля в регионе – Ассоциация вузов Самарской области, пространство «Точка кипения», «Эйнштейн Party Самара». Генеральный информационный партнер – Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры – портал «Волга Ньюс», «Комсомольская правда – Самара», интернет-журнал «Другой Город», передает пресс-служба облправительства.
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