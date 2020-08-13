Елена Лапушкина вручила золотые медали самарским выпускникам

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Всего в 2020 году в нашем городе 934 выпускника удостоены медали «За особые успехи в учении», из них 48 медалистов получили на едином государственном экзамене наивысший результат – 100 баллов.Два выпускника городских школ получили 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам: это Исаева Аня, выпускница МБОУ Школы № 16 (литература и русский язык); и Нуждин Иван, выпускник Самарского регионального центра для одаренных детей (математика и химия).Наибольшее количество 100-балльных результатов было получено выпускниками Самарского международного аэрокосмического лицея, Самарского лицея информационных технологий, гимназии №1, Самарского медико-технического лицея, Регионального центра для одаренных детей, лицея «Технический», гимназии «Перспектива».Елена Лапушкина вручила отличившимся выпускникам медали «За особые успехи в учении» и памятные подарки, родители ребят были награждены Благодарственными письмами Главы городского округа Самара, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации