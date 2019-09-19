Два университета Самары вошли в рейтинг вузов Стипендиальной программы Владимира Потанина

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В 2019 году первое место в рейтинге Фонда занял Санкт-Петербургский государственный университет. В тройку лидеров также вошли Европейскийуниверситет в Санкт-Петербурге и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». В нарастающем рейтинге, который учитывает результаты университетов за последние три года, первые три места заняли Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и Санкт-Петербургский государственный университет.Фонд также представил карту связей. «Мы часто говорим, как важна академическая мобильность за пределы того университета, где человек получал бакалаврское образование. Так появилась наша карта связей, которая позволяет посмотреть, насколько университеты привлекают таланты извне и насколько тем комфортно в новом вузе. Лидером по количеству привлеченных студентов-участников стипендиального конкурса Фонда стал Университет ИТМО. Важно отметить, что все университеты, занявшие верхние строчки, проводят целенаправленную политику по поиску талантливых студентов» — отметила Оксана Орачева.Методология рейтинга традиционно включает в себя анализ активности студентов и преподавателей магистратуры в стипендиальном и грантовом конкурсахСтипендиальной программы Владимира Потанина. Из новшеств методологии можно выделить учет количества заявок, отклоненных за плагиат. Также в этом году частично изменены критерии, относящиеся к Школе Фонда: в связи с новым форматом ее проведения, берется во внимание как интерес участников к самой Школе, так и их активность в конкурсе внутришкольных мероприятий, передает пресс-служба Фонда Потанина.