Дом научной коллаборации СамГТУ начал работу

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Все задания научно-технического квеста подготовили студенты опорного университета – Артем и Александра Бражниковы, Евгений Теплов, Павел Макеев и Сергей Короблев из института автоматики и информационных технологий, Мария Гнутикова с теплоэнергетического факультета и Багдат Тукабайов, представляющий факультет машиностроения, металлургии и транспорта. Важно, что каждое испытание было основано на реальных студенческих разработках, с которыми политеховцы неоднократно побеждали на различных конкурсах и выставках.– Для нас это мероприятие оказалось очень интересным, – отметила Александра Бражникова. – Обычно на выставках мы просто рассказываем про свои проекты. А тут мы устроили настоящие соревнования. Дети к нашему квесту поначалу отнеслись с недоверием, но потом втянулись в игру и с азартом выполняли новые задачи.Разделившись на команды, школьники должны были пройти пять станций, на каждой из которых их ждал небольшой квест. За выполнение заданий команды набирали баллы.Первую станцию организовали Александра Бражникова и Мария Гнутикова. Девушки предложили участникам попробовать себя в роли пилотов радиоуправляемой машинки. Только направлять автомобиль при прохождении полосы препятствий нужно было не пультом, а перчаткой-джойстиком.Провести машинку по заданной траектории школьникам нужно было и на второй станции. На этот раз при помощи стенда для обучения вождению, состоящего из очков виртуальной реальности, руля и педалей. Благодаря беспроводной связи с камерой на корпусе авто, очки обеспечивают водителю обзор дороги. Руль и педали заставляют машинку двигаться в нужном направлении. Познакомил ребят с необычным тренажером Артем Бражников.На третьем этапе под руководством Евгения Теплова участники квеста поднимали в небо квадрокоптер с камерой и, используя очки виртуальной реальности, осматривали территорию лагеря. Их задача – обнаружить и распознать QR-код, расположенный на земле.Четвертое задание придумали Павел Макеев и Сергей Короблев. Они предложили школьникам собрать «Машину Голдберга» – механизм, посредством цепочки разнообразных действий выполняющий простую задачу предельно сложным и длинным путем. Так, участники собирали из конструктора и фишек домино конструкцию и запускали в нее шарик, чтобы сбить заранее установленную карточку.На пятой станции Багдат Тукабайов представил ребятам выездную лабораторию реверсивного инжиниринга. Здесь ребята смогли поработать с мобильным 3D-сканером, создать цифровую модель своего товарища и напечатать ее на 3D-принтере.Завершились соревнования подсчетом конкурсных баллов и награждением победителей. Директор Дома научной коллаборации Мария Климанова вручила ребятам дипломы и памятные призы с символикой Политеха.– Важно, чтобы интерес к научно-техническому и инновационному творчеству ребята приобретали еще в школьные годы, – подчеркнула Мария Климанова. – К занятиям с детьми мы привлекаем и студентов Политеха. Молодые ученые не только рассказывают ребятам о своих разработках, делятся знаниями, но помогают также вовлечь их в науку. Так формируется преемственность поколений обучающихся, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ