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Новости /  Общество /  Образование  

Дом научной коллаборации СамГТУ начал работу

19 июля 2019 14:34
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Студенты Политеха провели научно-технический квест для детей.
16 июля участники кванториумов Самары и Тольятти приняли участие в увлекательной игре, организованной Домом научной коллаборации Политеха в детском лагере «Жигули».

Все задания научно-технического квеста подготовили студенты опорного университета – Артем и Александра Бражниковы, Евгений Теплов, Павел Макеев и Сергей Короблев из института автоматики и информационных технологий, Мария Гнутикова с теплоэнергетического факультета и Багдат Тукабайов, представляющий факультет машиностроения, металлургии и транспорта. Важно, что каждое испытание было основано на реальных студенческих разработках, с которыми политеховцы неоднократно побеждали на различных конкурсах и выставках.

– Для нас это мероприятие оказалось очень интересным, – отметила Александра Бражникова. – Обычно на выставках мы просто рассказываем про свои проекты. А тут мы устроили настоящие соревнования. Дети к нашему квесту поначалу отнеслись с недоверием, но потом втянулись в игру и с азартом выполняли новые задачи.

Разделившись на команды, школьники должны были пройти пять станций, на каждой из которых их ждал небольшой квест. За выполнение заданий команды набирали баллы.

Первую станцию организовали Александра Бражникова и Мария Гнутикова. Девушки предложили участникам попробовать себя в роли пилотов радиоуправляемой машинки. Только направлять автомобиль при прохождении полосы препятствий нужно было не пультом, а перчаткой-джойстиком.

Провести машинку по заданной траектории школьникам нужно было и на второй станции. На этот раз при помощи стенда для обучения вождению, состоящего из очков виртуальной реальности, руля и педалей. Благодаря беспроводной связи с камерой на корпусе авто, очки обеспечивают водителю обзор дороги. Руль и педали заставляют машинку двигаться в нужном направлении. Познакомил ребят с необычным тренажером Артем Бражников.

На третьем этапе под руководством Евгения Теплова участники квеста поднимали в небо квадрокоптер с камерой и, используя очки виртуальной реальности, осматривали территорию лагеря. Их задача – обнаружить и распознать QR-код, расположенный на земле.

Четвертое задание придумали Павел Макеев и Сергей Короблев. Они предложили школьникам собрать «Машину Голдберга» – механизм, посредством цепочки разнообразных действий выполняющий простую задачу предельно сложным и длинным путем. Так, участники собирали из конструктора и фишек домино конструкцию и запускали в нее шарик, чтобы сбить заранее установленную карточку.

На пятой станции Багдат Тукабайов представил ребятам выездную лабораторию реверсивного инжиниринга. Здесь ребята смогли поработать с мобильным 3D-сканером, создать цифровую модель своего товарища и напечатать ее на 3D-принтере.

Завершились соревнования подсчетом конкурсных баллов и награждением победителей. Директор Дома научной коллаборации Мария Климанова вручила ребятам дипломы и памятные призы с символикой Политеха.

– Важно, чтобы интерес к научно-техническому и инновационному творчеству ребята приобретали еще в школьные годы, – подчеркнула Мария Климанова. – К занятиям с детьми мы привлекаем и студентов Политеха. Молодые ученые не только рассказывают ребятам о своих разработках, делятся знаниями, но помогают также вовлечь их в науку. Так формируется преемственность поколений обучающихся, передает пресс-служба СамГТУ. 



Фото:    пресс-служба СамГТУ
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