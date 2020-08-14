Для состава набсовета НОЦ «Инженерия будущего» подобрали рабочую формулу

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Однако неизменным осталось понимание первыми лицами страны необходимости повышения качества образования и наращивания объемов научных исследований и разработок, а также цифровая трансформация.Стране необходимы новые форматы коллаборации науки и предприятий реального сектора экономики такие, как научно-образовательные центры. НОЦ «Инженерия будущего» объединил технологические и научные компетенции сразу нескольких субъектов страны. Это позволит развивать и отдельно взятые территории, и целые агломерации.Принципиальную роль для развития НОЦ играет состав его главного руководящего органа — наблюдательного совета.«Как член наблюдательного совета я вижу необходимость со стороны совета в обеспечении мотивации членов партнерства НОЦ к взаимодействию в области объединения интеллектуальных и технических потенциалов Самарской области и регионов-партнеров, иными словами, поддерживать драйв заданного темпа работы на всем протяжении деятельности совета. Для выхода на уровень глобальной конкуренции важно определить приоритетные направления завтрашнего дня, дать время молодым специалистам, дать ресурсы на поддержание идей и талантов, координировать деятельность членов партнерства научнообразовательного центра. Оно уже стало центром притяжения индустриальных партнеров и научных школ, объединило общей целью. Это говорит, что мы на верном пути!».В числе членов главного управляющего органа НОЦ:- топ-менеджеры крупных предприятий и корпораций;- ректоры вузов;- представители региональной и федеральной власти.Все они определяют направление развития НОЦ, зная потребности и сложности различных секторов экономики и жизни общества на представляемых ими территориях.Возглавляет совет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, что, с одной стороны, расширяет возможности консорциума, а с другой, свидетельствует о серьезности контроля за работой НОЦ.Генеральный директор ООО «ЗЕТТА», член наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего» Денис Щуровский:«В работу наблюдательного совета «зашит» принцип создания стратегии развития, интеграции науки и производства. Это во многом помогает достигнуть результатов в реализации национальных проектов и создания наукоемких производств, продукции с конкурентными преимуществами на мировом рынке. Наблюдательный совет будет определять направления науки и фундаментальных исследований и доводить их до производств высокотехнологичной продукции, то есть до прикладного применения. Создание такой глубокой интеграции решает конкретные задачи для нужд реального сектора экономики. Как специалист в смежных областях науки, техники, производства я намерен в тесной связке с коллегами использовать все свои компетенции в работе наблюдательного совета».В состав набсовета вошли люди, принимающие ключевые решения в крупнейших корпорациях. У них есть четкое понимание, насколько необходимой и перспективной может быть реализация того или иного проекта, рожденного в образовательно-научной среде.В наблюдательный совет, в частности, включены:- Артюхов Александр — генеральный директор АО «ОДК», специализирующегося на изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, нефтегазовой промышленности и энергетики;- Верба Владимир — Генеральный конструктор-первый заместитель генерального директора акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега», член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ;- Коптев Юрий — председатель Научно-технического совета ГК «Ростех»;- Назаров Александр — заместитель генерального директора ГК «Ростех» отвечающий за цифровую трансформацию предприятий холдинга и все, что связано с искусственным интеллектом;- Ларионов Роман — первый заместитель генерального директора крупного производителя промышленного оборудования АО «ТЯЖМАШ»;- Урличич Юрий — первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам ГК «Роскосмос».Все они определяют главные направления работы и принимают решение о реализации планов, заложенных в программе НОЦ. В связи с этим последняя обязана соответствовать не только мировой повестке, но и запросаминдустриальных партеров.«Мне очень близка сама идеология НОЦ. Есть те, кому нужно решение проблемы — к примеру, промышленники, компании сельскохозяйственного сектора, а есть те, кто может эту проблему решить, благодаря своим знаниям, навыкам, то есть учёные, представители научно-образовательного сообщества».На сегодня в наблюдательном совете 24 человека. В дальнейшем состав может быть расширен. Так, в ближайшей перспективе в него могут войти несколько представителей российских предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, передает пресс-служба АНО "Институт регионального развития".