Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Для состава набсовета НОЦ «Инженерия будущего» подобрали рабочую формулу
Для состава набсовета НОЦ «Инженерия будущего» подобрали рабочую формулу
Охрана увела Трампа с пресс-конференции из-за стрельбы возле Белого дома
В Ставропольском районе стартовал молодежный туристический проект «7 чудесных мест»
В Ставропольском районе стартовал молодежный туристический проект «7 чудесных мест»
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Возбуждено уголовное дело в отношении ООО ПСК Волга
Возбуждено уголовное дело в отношении ООО ПСК «Волга»
Яндекс запускает в Самаре единую платформу для самозанятых
Яндекс запускает в Самаре единую платформу для самозанятых
Рогозин предложил украсить космические ракеты и корабли хохломой и гжелью
Рогозин предложил украсить космические ракеты и корабли хохломой и гжелью
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.78
0.14
EUR 86.83
-0.34
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Тольятти поздравили золотых выпускников
В Художественном музее состоится открытие выставки «Души цвета покажем»
Турнир по стритболу "Оранжевый мяч" проходит в самарском парке Гагарина
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Для состава набсовета НОЦ «Инженерия будущего» подобрали рабочую формулу

11 августа 2020 13:39
47
Для состава набсовета НОЦ «Инженерия будущего» подобрали рабочую формулу
В свете последних событий в России и мире был скорректирован список национальных целей страны. Не так давно глава государства утвердил новый перечень, в который вошли 5 целей, а не девять, как было ранее.

Однако неизменным осталось понимание первыми лицами страны необходимости повышения качества образования и наращивания объемов научных исследований и разработок, а также цифровая трансформация.
Стране необходимы новые форматы коллаборации науки и предприятий реального сектора экономики такие, как научно-образовательные центры. НОЦ «Инженерия будущего» объединил технологические и научные компетенции сразу нескольких субъектов страны. Это позволит развивать и отдельно взятые территории, и целые агломерации.
Принципиальную роль для развития НОЦ играет состав его главного руководящего органа – наблюдательного совета.
Первый заместитель генерального директора АО "ТЯЖМАШ", член наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего» Роман Ларионов:
«Как член наблюдательного совета я вижу необходимость со стороны совета в обеспечении мотивации членов партнерства НОЦ к взаимодействию в области объединения интеллектуальных и технических потенциалов Самарской области и регионов-партнеров, иными словами, поддерживать драйв заданного темпа работы на всем протяжении деятельности совета. Для выхода на уровень глобальной конкуренции важно определить приоритетные направления завтрашнего дня, дать время молодым специалистам, дать ресурсы на поддержание идей и талантов, координировать деятельность членов партнерства научно- образовательного центра. Оно уже стало центром притяжения индустриальных партнеров и научных школ, объединило общей целью. Это говорит, что мы на верном пути!».

В числе членов главного управляющего органа НОЦ:
- топ-менеджеры крупных предприятий и корпораций,
- ректоры вузов,
- представители региональной и федеральной власти.
Все они определяют направление развития НОЦ, зная потребности и сложности различных секторов экономики и жизни общества на представляемых ими территориях.

Возглавляет совет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, что, с одной стороны, расширяет возможности консорциума, а с другой, свидетельствует о серьезности контроля за работой НОЦ.
Генеральный директор ООО «ЗЕТТА», член наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего» Денис Щуровский:
«В работу наблюдательного совета «зашит» принцип создания стратегии развития, интеграции науки и производства. Это во многом помогает достигнуть результатов в реализации национальных проектов и создания наукоемких производств, продукции с конкурентными преимуществами на мировом рынке. Наблюдательный совет будет определять направления науки и фундаментальных исследований и доводить их до производств высокотехнологичной продукции, то есть до прикладного применения. Создание такой глубокой интеграции решает конкретные задачи для нужд реального сектора экономики. Как специалист в смежных областях науки, техники, производства я намерен в тесной связке с коллегами использовать все свои компетенции в работе наблюдательного совета».
Принципиально, что в состав набсовета вошли люди, принимающие ключевые решения в крупнейших корпорациях. У них есть четкое понимание, насколько необходимой и перспективной может быть реализация того или иного проекта, рожденного в образовательно-научной среде.
В наблюдательный совет, в частности, включены:
- Артюхов Александр – генеральный директор АО «ОДК», специализирующегося на изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, нефтегазовой промышленности и энергетики;
- Верба Владимир – Генеральный конструктор-первый заместитель генерального директора акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега», член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ;
- Коптев Юрий – председатель Научно-технического совета ГК «Ростех»;
- Назаров Александр – заместитель генерального директора ГК «Ростех» отвечающий за цифровую трансформацию предприятий холдинга и все, что связано с искусственным интеллектом;
- Ларионов Роман – первый заместитель генерального директора крупного производителя промышленного оборудования АО «ТЯЖМАШ»;
- Урличич Юрий – первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам ГК «Роскосмос».
Все они определяют главные направления работы и принимают решение о реализации планов, заложенных в программе НОЦ. В связи с этим последняя обязана соответствовать не только мировой повестке, но и запросам индустриальных партеров.

Председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, член наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего» Геннадий Котельников:
«Мне очень близка сама идеология НОЦ. Есть те, кому нужно решение проблемы – к примеру, промышленники, компании сельскохозяйственного сектора, а есть те, кто может эту проблему решить, благодаря своим знаниям, навыкам, то есть учёные, представители научно-образовательного сообщества».
На сегодня в наблюдательном совете 24 человека. В дальнейшем состав может быть расширен. Так, в ближайшей перспективе в него могут войти несколько представителей российских предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
11 августа 2020  12:39
Дмитрий Азаров поручил помочь детям, которые лишились в аварии родителей
Дмитрий Азаров поручил помочь детям, которые лишились в аварии родителей
Сейчас малыши находятся в больнице. Социум
106
11 августа 2020  12:13
Профилактические ветеринарные мероприятия проводятся во всех районах Самарской области
Профилактические ветеринарные мероприятия проводятся во всех районах Самарской области
 Правительство Самарской области держит под контролем эпизоотическую ситуацию по африканской чуме свиней на территории региона. Социум
124
11 августа 2020  11:53
Губернатор Самарской области поздравил Героя соцтруда Максима Оводенко с юбилеем
Губернатор Самарской области поздравил Героя соцтруда Максима Оводенко с юбилеем
 Сегодня, несмотря на свой почтенный возраст, Михаил Борисович, возглавив Клуб Почетных граждан Самарской области, ведет общественную работу. Социум
116
Весь список

Здравоохранение
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
75
11 августа 2020  11:47
В Самарской области за сутки выявлены еще 48 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки выявлены еще 48 заболевших коронавирусом
 Еше три человека умерли за истекшие сутки. Здравоохранение
231
10 августа 2020  19:06
Участники штаба отметили, что в последнюю неделю фиксируется меньше случаев орви и пневмонии - на 13% и 8,3% соответственно.
Планируется с 1 сентября поэтапно переводить СОКБ и горбольницу №5 Тольятти в обычный режим работы
Участники штаба отметили, что в последнюю неделю фиксируется меньше случаев орви и пневмонии - на 13% и 8,3% соответственно.    Здравоохранение
397
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
3529
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
4343
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
2841
Весь список
Туризм
11 августа 2020  13:24
В Ставропольском районе стартовал молодежный туристический проект «7 чудесных мест»
В Ставропольском районе стартовал молодежный туристический проект «7 чудесных мест»
 Первый выпуск проекта рассказывает о селе Жигули, в котором сохранились памятники культурного наследия графа Орлова.  Туризм
76
11 августа 2020  12:46
Мишустин подписал постановление о возврате средств за туры по России
Мишустин подписал постановление о возврате средств за туры по России
 Оно включает утверждение правил возвратов. Компенсация будет происходить в течение пяти дней после оплаты покупки тура. Туризм
106
10 августа 2020  13:30
В Сызрани запустили интерактивный путеводитель с аудиогидом по историческому центру
В Сызрани запустили интерактивный путеводитель с аудиогидом по историческому центру
 В первый этап проекта вошли 17 достопримечательностей, расположенных в историческом центре города. Туризм
457
Весь список
Образование
11 августа 2020  13:39
Для состава набсовета НОЦ «Инженерия будущего» подобрали рабочую формулу
Для состава набсовета НОЦ «Инженерия будущего» подобрали рабочую формулу
 В свете последних событий в России и мире был скорректирован список национальных целей страны. Не так давно глава государства утвердил новый перечень, в... Образование
40
11 августа 2020  10:13
В Самаре стартует неделя "Физика полета"
В Самаре стартует неделя "Физика полета"
 Тематическая неделя будет наполнена множеством событий. Мероприятия пройдут в рамках всероссийского фестиваля NAUKA 0+.  Образование
166
11 августа 2020  09:26
В школу в 2020 году: сколько стоит полная «боевая» готовность в Самаре
В школу в 2020 году: сколько стоит полная «боевая» готовность в Самаре
 В обычный комплект для обучения в школе входит пенал, ранец, а также спортивная и школьная формы. Но онлайн-обучение бьет по карману. Образование
180
Весь список

Культура
10 августа 2020  18:05
Это своеобразная коллаборация Самарского областного художественного музея и Муниципального драматического театра «Самарская площадь».
Стартует новый музейно-театральный проект «Один день в музее»
Это своеобразная коллаборация Самарского областного художественного музея и Муниципального драматического театра «Самарская площадь».   Культура
426
10 августа 2020  15:20
На которой будут представлены творческие работы подопечных Благотворительного фонда «Источник Веры» — детей с диагнозом ДЦП.
В Художественном музее состоится открытие выставки «Души цвета покажем»
На которой будут представлены творческие работы подопечных Благотворительного фонда «Источник Веры» — детей с диагнозом ДЦП. Культура
465
9 августа 2020  16:54
Сообщается, что Валери умерла в своей квартире в Риме.
Снимавшаяся у Феллини актриса Франка Валери скончалась в возрасте 100 лет
Сообщается, что Валери умерла в своей квартире в Риме.  Культура
482
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
4720
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
2719
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
2378
Весь список
Мода
19 июля 2020  10:42
Модные платья тренды 2020-2021
 Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
989
4 июня 2020  15:45
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды.  Мода
2054
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
1276
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты. Самарско-Тольяттинская агломерация
651
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
8727
9 августа 2019  22:02
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
 Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
5463
Весь список
Самара - Город - курорт
10 августа 2020  15:50
В одном из дворов Самары была замечена самая маленькая в мире птица
 Как уверяет сам автор видеоролика, это колибри. Каким образом птица оказалась на клумбе около подъезда жилого дома - неизвестно. Самара - Город - курорт
488
3 августа 2020  11:26
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
 Снижение продаж БАД и лекарств для похудения фиксируется с начала апреля. Так, среднее падение выручки в апреле составило примерно 7%, а уже в мае спрос... Самара - Город - курорт
852
7 июля 2020  09:02
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
 Инициативная группа горожан продолжает обсуждать возможность строительства пешеходной вело-дорожки от "Ладьи" до ул. Лейтенанта Шмидта.  Самара - Город - курорт
2788
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020  11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Как ухаживать за ювелирными изделиями
 Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.   Красота и стиль
1173
8 июля 2020  08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
 Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
1397
15 июня 2020  22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
1327
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
1989
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
805
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
1763
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
4720
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
2719
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
2378
Весь список
Современная медицина
6 июля 2020  14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
 В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
1235
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
2278
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
2224
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
3529
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
4343
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
2841
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
18932
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
3260
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
3305
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
3182
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
3918
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
5679
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
2783
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
2064
Весь список
Туризм в Самаре
2 июня 2020  08:10
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
 Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
3073
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
2399
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
2381
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
17556
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
32374
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
38656
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
33778
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
31112
Весь список
В центре внимания
Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку
11 августа 2020  12:17 
Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку
 От активности предприятий, от нашей помощи им сейчас зависит, в том числе, и распределение сил на мировом рынке. Экономика региона
114
В Самарской области разрешили проводить концерты и спектакли
11 августа 2020  10:27 
В Самарской области разрешили проводить концерты и спектакли
В августе смогут начать работу театры и концертные залы. Кассы начнут работать с 12-го числа. Социум
198
Пополнять транспортные карты наличными опять можно
11 августа 2020  09:47 
Пополнять транспортные карты наличными опять можно
 Уже сегодня пополнить карту наличными средствами можно во всех пунктах единого оператора, указанных на официальном сайте Транспорт
179
Детские сады возобновят работу в полном объеме с конца августа
11 августа 2020  09:41 
Детские сады возобновят работу в полном объеме с конца августа
 На заседании оперативного штаба Самарской области по борьбе с распространением COVID-19 был рассмотрен вопрос работы детских садов. Социум
195
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима.
10 августа 2020  20:45 
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима. Политика региона
391
Весь список
Акценты
Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку
11 августа 2020  12:17 
Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку
 От активности предприятий, от нашей помощи им сейчас зависит, в том числе, и распределение сил на мировом рынке. Экономика региона
119
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима.
10 августа 2020  20:45 
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима. Политика региона
396
А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.
10 августа 2020  14:49 
Губернатор Самарской области обсудил с главой Жигулевска ход реализации нацпроектов
А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.   Политика региона
438
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1046
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
975
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1152
Весь список
Новости Тольятти
10 августа 2020  15:07
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.
LADA+1: новая программа постгарантийного обслуживания
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.   Новости Тольятти
434
10 августа 2020  13:13
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу.
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу
 Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет.  Новости Тольятти
392
7 августа 2020  15:40
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.
Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.  Новости Тольятти
853
Весь список