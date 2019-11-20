Члены молодежного Парламента, студенты и старшеклассники обсудили перспективы развития ЕГЭ
20 ноября 2019 16:47
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Председатель комиссии общественного молодёжного парламента Самарской Губернской Думы по образованию и науке Олеся Балюк подчеркнула, главная цель встречи - понять позицию школьников и выпускников по отношению к ЕГЭ, обсудить особенности проведения Единого экзамена.
В регионе почти 340 тысяч школьников, из них более 32 000 человек учатся в 10-11 классах.
Самарская область одна из первых приступила к модернизации системы образования и стала пилотной площадкой для отработки механизма ЕГЭ. Накопленный за 19 лет опыт получил высокую оценку на федеральном уровне, многие регионы внедряют его в свою работу.
Заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина рассказала о прошлом, настоящем и будущем ЕГЭ, который в этом году будет проходить в губернии в 20 раз. Этот экзамен является частью обновленной системы образования и призван сократить количество итоговых испытаний, которые сдают школьники по окончанию школы и при поступлении в вуз, исключить коррупционную составляющую, но самое главное, применять единый подход к оценке знаний выпускников на всей территории России. Сегодня продолжается работа по его усовершенствованию.
«ЕГЭ – это живой организм и он развивается и меняется с каждым годом. Это хорошая вещь, но она требует доработки. И я считаю, что будущее ЕГЭ – за введением устной части на всех экзаменах, за введением творческих заданий, требующих применения разных знаний и навыков», - подчеркнула Светлана Бакулина.
Ранее, в ходе II съезда Общества русской словесности руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов рассказал, что серьезное внимание уделяется Рособрнадзором построению системы объективных процедур оценки качества подготовки обучающихся по русскому языку и литературе. Весной 2019 года более полутора миллионов девятиклассников прошли итоговое собеседование по русскому языку в штатном режиме. «Зачет» получили 97% участников. Однако более 30% девятиклассников плохо справились с пересказом текста, примерно столько же не смогли последовательно построить свое 2-3- минутное высказывание по выбранной теме, более 60% участников собеседования допустили орфоэпические и речевые ошибки.
«Эти результаты станут объектом детального анализа и адресной работы институтов повышения квалификации учителей, а также важным акцентом для работы педагогических коллективов каждой школы страны», – заявил Сергей Кравцов.
В ходе заседания «круглого стола» студенты ведущих самарских вузов рассказали о своём опыте сдачи единого государственного экзамена, педагоги-психологи ГБУ ДПО «Региональный психологический центр» поделились методами и приёмами психолого-педагогического сопровождения при подготовке к экзаменам.
Министр образования и науки молодежного правительства Самарской области, федеральный общественный наблюдатель Корпуса общественных
наблюдателей российского союза молодежи Александр Штоков предостерёг от попыток купить в интернете якобы новые варианты контрольно-
измеретильных материалов по предметам ЕГЭ. Система безопасности усовершенствована так, что гарантированно никакая информация не может попасть в сеть.
Подводя итоги, Светлана Бакулина обратилась к школьникам, которым предстоит сдавать ЕГЭ: «Вы должны заранее чётко проработать свою стратегию, понять какие задания вы будете решать в первую очередь, что оставлять на потом, какие у вас будут приоритеты. Не стоит бояться систем видеонаблюдения, они во многом призваны защитить ваши права и быть доказательством вашей добросовестности. Следите за соблюдением правил заполнения бланков. И будьте уверены в себе и своих силах», передает пресс-служба облправительства.
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