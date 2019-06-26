Четверо выпускников СЮИ посетят торжественный прием Президента России

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27 июня в Москве, в Большом Кремлевском дворце состоится прием в честь выпускников военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии, образовательных организаций высшего образования МВД и ФСИН России. На торжество приглашены 732 выпускника, окончивших с отличием в 2019 году образовательные организации. В их число вошли выпускники Самарского юридического института ФСИН России.В этом году высокая честь представлять Самарский юридический институт ФСИН России и Самарскую область на приеме Президента России выпала четверым выпускникам юридического факультета – лейтенантам внутренней службы. Эти ребята закончили вуз с красным дипломом и золотой медалью. Во время обучения они принимали активное участие в научно-исследовательской работе и культурных мероприятиях.Так, огромное количество побед и достижений в учебе и спорте у лейтенанта внутренней службы Марии Огурцовой.За время учебы в институте Мария демонстрировала высокие достижения в учебной деятельности, становилась победительницей различных научно-практических конференций регионального и международного уровня. На счету девушки 7 публикаций в научных журналах, входящих в перечень ВАК, по вопросам обеспечения деятельностиФедеральной службы исполнения наказаний.За высокие показатели в учебе и активную научную деятельность Марии присуждалась стипендия им. П.В. Алабина и именная стипендия ФСИН России.Ежегодно выпускница СЮИ ФСИН России Мария Огурцова принимала участие в молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга»,имеет диплом финалиста в конкурсе «The Voice» («iВолга–2015»), диплом финалиста «Голос iВолги–2016», диплом за I место в конкурсе «Мисс iВолга–2016 года», диплом финалиста вокального конкурса «Голос iВолги–2017» и диплом в номинации «Мисс стиль» в конкурсе «Мисс и Мистер iВолга» и др.Кроме того, Мария входит в сборную команду КВН Самарского юридического института «Люди ФСИНем», которая в 2016 году была отмечена в номинации «Открытие сезона» Межрегиональной лиги КВН г. Самара. В 2017 году Мария Огурцова в составе команды КВН института принимала участие в финале Кубка КВН среди образовательных учреждений ФСИН России, где индивидуально была отмечена дипломом «За исполнительское мастерство».Дальнейшую службу будет проходить в ГУФСИН России по Челябинской области.Дмитрий Шкиль приехал поступать в Самарский юридический институт ФСИН России из УФСИН России по Саратовской области. За все время обучения юноша активно проявлял себя в различных сферах деятельности: входил в состав студенческого научного общества, принимал активное участие в его деятельности и развитии, организации и проведении различных мероприятий, являлся постоянным участником научно-практических конференций и олимпиад. Является автором 10 научных статей, в том числе опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК. Не единожды становился дипломантом различных научно-творческих мероприятий, в том числе Международного фестиваля курсантов, студентов и слушателей «Пермский период»,Международной недели творчества «Виват, курсанты», проходящей в Академии ФСИН России, и многих других.За высокие показатели в учебе и активную научную деятельность Дмитрию была присуждена областная стипендия имени П.В. Алабина и стипендия Президента Российской Федерации.Лейтенант внутренней службы Дмитрий Шкиль является членом сборной команды института по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Неоднократно становился победителем и призером соревнований по стрельбе, проводимых ВФСО «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Самарской области. В 2017 году в составе команды института занял I место в соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников учреждений УФСИН России по Самарской области. Дмитрий Шкиль является обладателем золотого значка ГТО.Каждый из этих молодых офицеров неоднократно становился участниками различных культурно-массовых мероприятий института, города и области. За участие в Парадах Победы и Парадах памяти 7 ноября 1941 года в составе парадных расчетов Самарского юридического института ФСИН России неоднократно поощрялись правами Губернатора Самарской области.– Благодаря институту у нас появилась возможность раскрыть себя в культурном и спортивном плане, участие в таких мероприятиях, как Парады Победы, Парады памяти 7 ноября 1941 года, Чемпионат мира по футболу 2018, навсегда останется в нашей памяти, и мы будем гордиться своим вкладом в их организацию.На Торжественном приеме в честь выпускников военных вузов с завершением важного этапа в жизни – окончанием учёбы – медалистов будет поздравлять Президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России.Фото: пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России