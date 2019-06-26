Четверо выпускников СЮИ посетят торжественный прием Президента России
26 июня 2019 14:12
50
В этом году высокая честь представлять Самарский юридический институт ФСИН России и Самарскую область на приеме Президента России выпала четверым выпускникам юридического факультета – лейтенантам внутренней службы Марии Огурцовой, Валерии Долиной, Евгении Панькиной и Дмитрию Шкилю. Эти ребята закончили вуз с красным дипломом и золотой медалью. Во время обучения они принимали активное участие в научно-исследовательской работе и культурных мероприятиях.
Так, огромное количество побед и достижений в учебе и спорте у лейтенанта внутренней службы Марии Огурцовой.
За время учебы в институте Мария демонстрировала высокие достижения в учебной деятельности, становилась победительницей различных научно-практических конференций регионального и международного уровня. На счету девушки 7 публикаций в научных журналах, входящих в перечень ВАК, по вопросам обеспечения деятельностиФедеральной службы исполнения наказаний.
За высокие показатели в учебе и активную научную деятельность Марии присуждалась стипендия им. П.В. Алабина и именная стипендия ФСИН России.
Ежегодно выпускница СЮИ ФСИН России Мария Огурцова принимала участие в молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга»,
имеет диплом финалиста в конкурсе «The Voice» («iВолга–2015»), диплом финалиста «Голос iВолги–2016», диплом за I место в конкурсе «Мисс iВолга–2016 года», диплом финалиста вокального конкурса «Голос iВолги–2017» и диплом в номинации «Мисс стиль» в конкурсе «Мисс и Мистер iВолга» и др.
Кроме того, Мария входит в сборную команду КВН Самарского юридического института «Люди ФСИНем», которая в 2016 году была отмечена в номинации «Открытие сезона» Межрегиональной лиги КВН г. Самара. В 2017 году Мария Огурцова в составе команды КВН института принимала участие в финале Кубка КВН среди образовательных учреждений ФСИН России, где индивидуально была отмечена дипломом «За исполнительское мастерство».
Дальнейшую службу будет проходить в ГУФСИН России по Челябинской области.
Дмитрий Шкиль приехал поступать в Самарский юридический институт ФСИН России из УФСИН России по Саратовской области. За все время обучения юноша активно проявлял себя в различных сферах деятельности: входил в состав студенческого научного общества, принимал активное участие в его деятельности и развитии, организации и проведении различных мероприятий, являлся постоянным участником научно-практических конференций и олимпиад. Является автором 10 научных статей, в том числе опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК. Не единожды становился дипломантом различных научно-творческих мероприятий, в том числе Международного фестиваля курсантов, студентов и слушателей «Пермский период»,
Международной недели творчества «Виват, курсанты», проходящей в Академии ФСИН России, и многих других.
За высокие показатели в учебе и активную научную деятельность Дмитрию была присуждена областная стипендия имени П.В. Алабина и стипендия Президента Российской Федерации.
Лейтенант внутренней службы Дмитрий Шкиль является членом сборной команды института по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Неоднократно становился победителем и призером соревнований по стрельбе, проводимых ВФСО «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Самарской области. В 2017 году в составе команды института занял I место в соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников учреждений УФСИН России по Самарской области. Дмитрий Шкиль является обладателем золотого значка ГТО.
Каждый из этих молодых офицеров неоднократно становился участниками различных культурно-массовых мероприятий института, города и области. За участие в Парадах Победы и Парадах памяти 7 ноября 1941 года в составе парадных расчетов Самарского юридического института ФСИН России неоднократно поощрялись правами Губернатора Самарской области.
– Благодаря институту у нас появилась возможность раскрыть себя в культурном и спортивном плане, участие в таких мероприятиях, как Парады Победы, Парады памяти 7 ноября 1941 года, Чемпионат мира по футболу 2018, навсегда останется в нашей памяти, и мы будем гордиться своим вкладом в их организацию.
На Торжественном приеме в честь выпускников военных вузов с завершением важного этапа в жизни – окончанием учёбы – медалистов будет поздравлять Президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России.
Фото: пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
26 июня 2019 14:35
Жители Куйбышевского района поделились проблемами микрорайона Кирзавод №6. Социум
14
26 июня 2019 13:22
Сама могила станет официальной достопримечательностью. Социум
90
26 июня 2019 12:57
Ранее было озвучено такое предложение. Социум
86
Здравоохранение
26 июня 2019 10:19
Предварительная запись осуществляется по телефону. Здравоохранение
149
25 июня 2019 23:29
Женщина попросила медработника помочь человеку, которому стало плохо, однако была послана к чертям, пишет "Башинформ". Здравоохранение
257
25 июня 2019 14:18
Экспресс-тест на ВИЧ проводится бесплатно и анонимно (без предъявления паспорта), результат сообщается конфиденциально в течение 15-20 минут. Здравоохранение
328
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13939
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13987
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14193
Туризм
26 июня 2019 09:50
Он расположен на ул. Молодогвардейская. Туризм
138
25 июня 2019 10:30
Постановление правительства об этом вступает в силу с 25 июня. Туризм
212
19 июня 2019 12:06
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
309
Образование
26 июня 2019 14:12
Эти ребята закончили вуз с красным дипломом и золотой медалью. Во время обучения они принимали активное участие в научно-исследовательской работе и культурных... Образование
34
26 июня 2019 10:12
Подать заявку на участие в образовательной программе можно уже сейчас Образование
114
26 июня 2019 09:23
Новые технологии позволят оценить критическое мышление школьников. Образование
149
Культура
26 июня 2019 13:36
С 17 по 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге проходит XVI Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Культура
73
26 июня 2019 12:52
Президиум клуба им. Валерия Грушина намерен судиться с представителями Бориса Кейльмана после вступления в должность нового президента организации. Культура
100
26 июня 2019 12:40
Во время онлайн-трансляции экскурсии участникам предложат погрузиться в прошлое. Культура
81
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14724
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14280
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
955
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1434
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
298
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
489
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
435
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
405
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
509
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
495
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
535
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
424
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
671
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
692
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
425
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
740
Мероприятия