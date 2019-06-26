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Новости /  Общество /  Образование  

Четверо выпускников СЮИ посетят торжественный прием Президента России

26 июня 2019 14:12
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Эти ребята закончили вуз с красным дипломом и золотой медалью. Во время обучения они принимали активное участие в научно-исследовательской работе и культурных мероприятиях.
27 июня в Москве, в Большом Кремлевском дворце состоится прием в честь выпускников военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии, образовательных организаций высшего образования МВД и ФСИН России. На торжество приглашены 732 выпускника, окончивших с отличием в 2019 году образовательные организации. В их число вошли выпускники Самарского юридического института ФСИН России.

В этом году высокая честь представлять Самарский юридический институт ФСИН России и Самарскую область на приеме Президента России выпала четверым выпускникам юридического факультета – лейтенантам внутренней службы Марии Огурцовой, Валерии Долиной, Евгении Панькиной и Дмитрию Шкилю. Эти ребята закончили вуз с красным дипломом и золотой медалью. Во время обучения они принимали активное участие в научно-исследовательской работе и культурных мероприятиях.

Так, огромное количество побед и достижений в учебе и спорте у лейтенанта внутренней службы Марии Огурцовой.

За время учебы в институте Мария демонстрировала высокие достижения в учебной деятельности, становилась победительницей различных научно-практических конференций регионального и международного уровня. На счету девушки 7 публикаций в научных журналах, входящих в перечень ВАК, по вопросам обеспечения деятельностиФедеральной службы исполнения наказаний.

За высокие показатели в учебе и активную научную деятельность Марии присуждалась стипендия им. П.В. Алабина и именная стипендия ФСИН России.

Ежегодно выпускница СЮИ ФСИН России Мария Огурцова принимала участие в молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга»,
имеет диплом финалиста в конкурсе «The Voice» («iВолга–2015»), диплом финалиста «Голос iВолги–2016», диплом за I место в конкурсе «Мисс iВолга–2016 года», диплом финалиста вокального конкурса «Голос iВолги–2017» и диплом в номинации «Мисс стиль» в конкурсе «Мисс и Мистер iВолга» и др.

Кроме того, Мария входит в сборную команду КВН Самарского юридического института «Люди ФСИНем», которая в 2016 году была отмечена в номинации «Открытие сезона» Межрегиональной лиги КВН г. Самара. В 2017 году Мария Огурцова в составе команды КВН института принимала участие в финале Кубка КВН среди образовательных учреждений ФСИН России, где индивидуально была отмечена дипломом «За исполнительское мастерство».

Дальнейшую службу будет проходить в ГУФСИН России по Челябинской области.

Дмитрий Шкиль приехал поступать в Самарский юридический институт ФСИН России из УФСИН России по Саратовской области. За все время обучения юноша активно проявлял себя в различных сферах деятельности: входил в состав студенческого научного общества, принимал активное участие в его деятельности и развитии, организации и проведении различных мероприятий, являлся постоянным участником научно-практических конференций и олимпиад. Является автором 10 научных статей, в том числе опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК. Не единожды становился дипломантом различных научно-творческих мероприятий, в том числе Международного фестиваля курсантов, студентов и слушателей «Пермский период»,
Международной недели творчества «Виват, курсанты», проходящей в Академии ФСИН России, и многих других.

За высокие показатели в учебе и активную научную деятельность Дмитрию была присуждена областная стипендия имени П.В. Алабина и стипендия Президента Российской Федерации.

Лейтенант внутренней службы Дмитрий Шкиль является членом сборной команды института по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Неоднократно становился победителем и призером соревнований по стрельбе, проводимых ВФСО «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Самарской области. В 2017 году в составе команды института занял I место в соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников учреждений УФСИН России по Самарской области. Дмитрий Шкиль является обладателем золотого значка ГТО.

Каждый из этих молодых офицеров неоднократно становился участниками различных культурно-массовых мероприятий института, города и области. За участие в Парадах Победы и Парадах памяти 7 ноября 1941 года в составе парадных расчетов Самарского юридического института ФСИН России неоднократно поощрялись правами Губернатора Самарской области.

– Благодаря институту у нас появилась возможность раскрыть себя в культурном и спортивном плане, участие в таких мероприятиях, как Парады Победы, Парады памяти 7 ноября 1941 года, Чемпионат мира по футболу 2018, навсегда останется в нашей памяти, и мы будем гордиться своим вкладом в их организацию.

На Торжественном приеме в честь выпускников военных вузов с завершением важного этапа в жизни – окончанием учёбы – медалистов будет поздравлять Президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России.


Фото:   пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России 
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