Братья и сестры «помешали» начать запись детей в первые классы в привычные сроки

96

В прежние годы запись в первые классы стартовала, как правило, 18 декабря. В этом же она начнется только 1 февраля и завершится 30 июня 2020 года, В этот период заявления будут принимать от родителей детей, проживающих на территории, закрепленной за данной школой. Для детей, не проживающих на прикрепленной территории, запись стартует 1 июля и до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.Новый закон вступил в силу 2 декабря 2019 года. В связи с этим возникла необходимость нормативного регулирования ряда организационных вопросов на федеральном уровне, утверждают в областном министерстве.Фото из открытых источников