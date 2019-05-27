Более 320 тысяч школьников из Самарской области приняли участие во всероссийских «уроках цифры»

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Подведены итоги участия Самарской области во всероссийском образовательном мероприятии для школьников «Урок цифры», организаторами которого являются Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» и ведущие российские технологические компании, а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Программа стартовала в декабре 2018 года, в ней приняли участие более 20 000 школ России, причем Самарская область стала одним из наиболее активных регионов-участников.За период с января по май 2019 года в образовательных организациях Самарской области было проведено свыше 5 тысяч «уроков цифры» для более 320 тысяч участников.Самое активное участие в проведении урока приняли ПАО «Сбербанк», операторы сотовой связи, самарские IT-компании, департамент информационных технологий и связи Самарской области. В дистанционном режиме лекции читали специалисты российских компаний «1С», «Лаборатория Касперского», «МайлРуГрупп» и др.Для учеников с 1-го по 11-й классы каждый урок был посвящен определенной теме в сфере IT: искусственный интеллект, нейросети, управление проектами и безопасность в Интернете. Все они были направлены на приоритеты федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».«Участие в «Уроке цифры» позволило каждому ученику узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме. Мы начинаем реализацию глобального национального проекта «Цифровая экономика», выполнить который без высококвалифицированных кадров просто невозможно, спрос на квалифицированные кадры только растет. В ближайшее время изменения затронут вузы и техникумы, где будут перераспределены бюджетные места в пользу инженерных специальностей, связанных с IT. К 2024 году в России планируется в три раза увеличить количество бюджетных мест для этих специальностей — с нынешних 43 тысяч до 120 тысяч», – заявил, подводя итоги всероссийской акции в Самарской области, врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин, передает пресс-служба облправительства.