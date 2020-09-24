Более 500 школьников Самарской области приняли участие  во всероссийском «Уроке цифры»

109

23 сентября в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для школьников Самарской области состоялся открытый урок на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение».

Всероссийская акция «Урок цифры» – это серия уроков от ведущих IT-компаний и госкорпораций, которые проводятся с целью познакомить школьников в простой и понятной форме с современными технологиями. В этом году в Самарской области «Уроки цифры» проходят в режиме видеоконференцсвязи с учащимися. Вчера к этому процессу присоединились еще 500 ребят почти из всех муниципалитетов региона.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, руководитель регионального проектного офиса цифрового развития Дмитрий Камынин, руководитель управления комплексной безопасности и цифровизации министерства образования и науки Самарской области Константин Льольин, управляющий Самарским отделением Сбербанка Константин Долонин, сотрудники самарских IT-компаний «Открытый код» и IT Universe.

Подготовка молодых специалистов нового типа, готовых работать в современных условиях цифровой трансформации, а также создание условий для обеспечения компетентными кадрами – основная цель регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика», инициированной Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области этому вопросу уделяется особое внимание, так как наличие подготовленных специалистов в сфере IT – это очень значимая часть стратегии лидерства, принятой Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. «В Самарской области неуклонно увеличивается количество бюджетных мест в вузах в части подготовки специалистов IT и технической направленности. Один из основных аспектов работы – профориентационная подготовка школьной аудитории, которая будет потом выбирать свой профессиональный путь именно в сфере информационных технологий. В этом процессе «Уроки цифры» - это мощный мотивирующий фактор для того, чтобы учащиеся с самого молодого возраста знали, что такое искусственный интеллект, виртуальная реальность, как правильно вести себя в сети Интернет. Эти знания им помогут легче интегрироваться в учебный процесс вузов, а значит, их профессиональная подготовка будет еще более качественной», - заявил Константин Пресняков.

Цель урока, разработанного благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка, - рассказать детям об основах и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ), а также о карьерных возможностях в этой области. Учащиеся с 1-го по 11-й классы узнали о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется, и что делать, если хочется создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере ребята смогли пройти все этапы карьеры в сфере DataScienе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

«Искусственный интеллект, машинное обучение – уже не фантастика, а наша реальность. «Урок цифры» - отличная возможность для школьников всех возрастов получить новые знания о современных информационных технологиях, в том числе узнать о профессиях будущего. Всем школьникам необходимо понимать, что учиться придется всю жизнь. При этом основы программирования сейчас нужны каждому, не только программистам, так как всё больше профессий в будущем будут требовать понимание языка машин. Не сомневаюсь, что для завтрашних выпускников наш разговор оказался очень полезным, а для кого-то, возможно, станет решающим при выборе профессии», – комментирует управляющий Самарским отделением Сбербанка Константин Долонин.

Самарская область регулярно входит в число лидеров по количеству участников акции «Урок Цифры». В декабре прошлого года благодарность от Министра просвещения РФ за поддержку и активное участие во всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» руководителю проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрию Камынину вручил директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин. «Я думаю, что проект, помимо своей образовательной нагрузки, носит и имиджевый характер для нашего региона. А Самарская область - это один из центров компетенций в подготовке кадров для цифровой экономики. Это не только программисты и IT-менеджеры, это ещё и много сопутствующих специальностей, которые так или иначе связаны с IT», - подчеркнул Дмитрий Камынин.

«После выполнения заданий каждый участник получает сертификат, который может стать хорошим дополнением к портфолио школьника. «Урок цифры» — это не только масштабная просветительская акция для учеников, но и совместная долгосрочная инвестиция в молодое поколение, которое в будущем будет формировать высокотехнологичный рынок труда страны. Для развития цифровой экономики и нового технологического прорыва требуются специалисты, которые умеют обращаться с «цифрой», – подчеркнул Константин Льольин.