Более 300 самарских школьников стали участниками открытого урока "Права человека"

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11 декабря, в рамках Международного Дня прав человека и Дня Конституции Российской Федерации, в самарских школах прошел Всероссийский урок права, который провела для учеников 9-11 классов Ольга Гальцова, Уполномоченный по правам человека в Самарской области.

В ходе урока Ольга Дмитриевна рассказала о значении принятия Всеобщей декларации права человека и Конституции Российской Федерации, о важности внесения поправок в Конституцию, касающихся повышения качества жизни каждого человека. Об истории становления и основных направлениях деятельности Уполномоченного по правам человека, а также о развитии, гарантиях и методах защиты прав человека в мире и в нашей стране.

Государственный правозащитник подробно ответила на вопросы школьников - о количестве поступающих обращений, их характере, тематике, о том, каков порядок обращения за защитой своих прав. Старшеклассников интересует, как защищаются права ребенка и каковы источники получения Уполномоченным информации для подготовки ежегодного доклада. Были вопросы о возможности обращения за защитой прав в Европейский суд по правам человека, о работе сайта Уполномоченного по правам человека, о том, какая работа идет по повышению правовой грамотности населения. Ольга Гальцова рассказала об издании специальных докладов, информационного журнала "Уполномочен защитить", которые в электронном виде представлены на сайте в разделе "Библиотека Уполномоченного".

Также ребята обратились за поддержкой права выпускников на поступление в вузы Самарского региона - на бюджетные места. Спросили и о качествах, которыми должен обладать человек, претендующий на должность омбудсмена. Стало известно, что одна из участниц урока уже сегодня готовит проектную работу правозащитной тематики, ученица 11 класса обратилась к Ольге Гальцовой с просьбой выступить ее научным руководителем.

- Я благодарю вас, дорогие ребята, за искренний интерес к соблюдению и реализации прав человека в современном мире. Сегодня крайне важно быть не только сильным и умным, но знать и ценить свои права, уметь обращаться за их защитой, научиться уважать права других людей, разбираться в своих обязанностях. Я, как государственный правозащитник в рамках своих полномочий всегда готова подсказать вам пути решения тех ситуаций, с которыми вы встречаетесь на жизненном пути, - подчеркнула Ольга Гальцова.

В уроке права приняли участие старшеклассники следующих самарских школ: 12, 35, 42, 93. 99, 139, 141, 163, 167, гимназии "Перспектива".

Посмотреть трансляцию можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=LmPi4uhA91k&feature=youtu.be