Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

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Создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10 класс разместили в разделе "Соединенные Штаты Америки в межвоенный период" обработанную в фотошопе фотографию "Обед на небоскребе", на которой изображен американский актер Киану Ривз. В разделе не указано, что данная иллюстрация не является оригиналом, также в разделе нет информации об американском актере. Оригинальная фотография "Обед на небоскребе" была сделана неизвестным фотографом в 1932 году. На ней изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. В отфотошопленной версии рядом с рабочими также сидит и грустный Ривз."Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его", - заявил Щупак в комментарии, размещенном на его странице в Facebook.Он отметил, что уже была похожая ситуация. В частности, по его словам, в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью "Юлий Цезарь" и, как утверждает автор, никто из читателей этого не заметил. "Этот пример я уже много лет привожу во время педагогических лекций и семинаров", - отметил Щупак.Автор учебника отметил, что пытается привлечь внимание учеников к истории использованием разных мемов, исторических анекдотов, и структурируя информацию так, чтобы она легче воспринималась. При этом, по его словам, первым Ривза на фото в учебнике заметил ученик 10-го класса в 2019 году."Остается только поблагодарить Киану Ривза за то, что он привлек внимание к учебе, к истории. Возможно, кто-то снова возьмет учебник истории в свои руки, и это будут не только дети. Кстати, предлагаю найти еще мемы и "противоречивые детали" среди иллюстраций к учебнику "Всемирная история" для 10 класса. Интересно? - Надеюсь!" - отметил Щупак.Фото: соцсети