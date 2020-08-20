Аспирант известного журналиста Михаила Перепелкина получила грант РФФИ

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Среди них - и научная работа аспирантки социального-гуманитарного института Ксении Морозовой. Под руководством научного руководителя - доктора филологических наук, профессора, известного журналиста Михаила Перепелкина она будет раскрывать феномен провинциального писателя в русской литературе конца XIX - начала XX века.В качестве фигуры для погружения в тему был выбран самарский писатель, редактор «Самарской газеты» Александр Гольдебаев, родившийся в 1863-м и умерший в 1924 году. Его творчество, по словам Ксении Морозовой, до сих пор остается незаслуженно малоизученным. Хотя на художественный метод писателя повлияли его великие современники - Антон Чехов, Максим Горький, Александр Куприн, Владимир Короленко. Более того, именно Антон Чехов дал Александру Гольдебаеву “путевку” в профессию. В 1903 году Гольдебаев направил с литературно-политический журнал «Русскую мысль» свой рассказ «В чём причина?» И попросил в сопроводительном письме дать оценку произведения одного из редакторов издания Антона Чехова: “Будьте добры прочитать рукопись и, если найдете необходимым, сделать переделки, отметьте, где, какие и верните; а если дело может ограничиться лишь устранением длиннот и ненужного балласта, повычеркайте сами ненужное”.Ознакомившись с рассказом, Чехов назвал его “единственным заслуживающим внимания” из присланных ему на ознакомление: “Повесть хороша, а местами даже очень хороша. Она может быть напечатана, только необходимо совсем переделать конец”. В результате рассказ Гольдебаева, отредактированный Чеховым и переименнованный им в «Ссору», был опубликован в «Русской мысли» в 1903 году. А спустя 4 года в «Русской мысли» вышел уже роман Гольдебаева «Летний отдых».Все эти данные Михаил Перепелкин и Ксения Морозова собирают буквально по крупице - общаясь с родственниками писателя из Москвы и Лондона, изучая его архивы, переписку с писателями - Максимом Горьким, Антоном Чеховым, и, конечно, его произведения. Аспирантка под руководством Михаила Перепелкина намерена изучить все доступные источники, составить максимально полную и точную биографию писателя. По ее словам, новизна работы в выбранном для анализа ракурсе исследования российской провинциальной литературы.“Творчество Александра Гольдебаева - не только литературное, это и социокультурное явление. В своем исследовании я намерена не только внимательно изучить фигуру и литературный метод писателя, но и понять какое место провинциальная литература занимала в российском литературном процессе того переломного и уникального по всех смыслах периода”, - заключила Ксения Морозова, передает пресс-служба Самарского университета.