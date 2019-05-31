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Новости /  Общество /  Образование  

Архитекторы Самарского Политеха победили в номинации GRAPHISOFT

31 мая 2019 15:38
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Студенческий конкурс «Мультикомфорт от Saint-Gobain» прошел в 15 раз.
Российский этап международного студенческого конкурса «Мультикомфортный дом ISOVER-2016», который в этом году был переименован в «Мультикомфорт от Saint-Gobain», впервые в этом году проходил в онлайн формате. Задачей испытания, разработанного в тесном сотрудничестве с муниципалитетом Милана (Италия), являлась модернизация и перепланировка района метро Crescenzago в соответствии с видением #milano2030. За победу в конкурсе боролись 15 команд из разных городов России.

Участникам предстояло создать видение будущего и устойчивого развития района метро Crescenzago, интегрированного в городскую среду с учетом региональных особенностей места. Проект должен был предусматривать реконструкцию трех существующих зданий в связи с новой комплексной разработкой: жилой застройки, мест общественного пользования и предприятий сферы услуг. К проектам также предъявлялись требования инновационности, энергоэффективности, экоустойчивости и соответствия критериям «Мультикомфорта».

Помимо подробного и объемного задания от организаторов конкурса, участникам специальной номинации от его официального партнера – компании GRAPHISOFT – необходимо было соблюсти еще ряд требований: качественно выполнить архитектурную составляющую проекта, рационально использовав технологию информационного моделирования для воплощения своей идеи.

Для оценки использования работы в BIM (Building Information Modeling – информационное моделирование здания) студентам было необходимо предоставить файл проекта (pla/pla), выполненный в среде ARCHICAD. В первую очередь, оценивалась культура работы в файле и структурирование, а также корректное использование функций программы и работа с информационной составляющей проекта.

В результате победителем в специальной номинации GRAPHISOFT за лучший BIM-проект стала команда №73: Point space, представляющая академию строительства и архитектуры Самарского политеха. В ее составе – студенты Елизавета Первова и Алексей Московский, руководитель – старший преподаватель кафедры «Архитектура» Петр Сластенин.

Победители награждены стилусом Apple Pencil, приложением BIMx PRO и специальными сувенирами от GRAPHISOFT, компании-разработчика программы ARCHICAD, первого в индустрии САПР BIM-решение для архитекторов.

– Проект победителей действительно выполнен хорошо – участникам удалось не только выполнить сложное конкурсное задание от Сен-Гобен, но и сделать это при помощи современных BIM-инструментов ARCHICAD, – отметила специалист по образовательным программам GRAPHISOFT Мария Калашникова. – Особенно хотелось бы отметить высокий уровень культуры организации структуры файла победителей и владение инструментарием ARCHICAD – студенты самарской академии строительства и архитектуры всегда показывают прекрасные результаты и дважды становились победителями в нашей номинации. Поэтому отдельно хотелось бы выразить благодарность преподавательскому составу вуза.

Будущие архитекторы узнали о конкурсе ISOVER STUDENTS из презентации организаторов и сразу решили принять в нем участие. Заинтересовал масштаб работы, дающий большие возможности для реализации идей, а также поставленные, четко сформулированные задачи, что, по их мнению, значительно облегчает работу. ARCHICAD они считают без преувеличения самой удобной программой для архитекторов, а начали осваивать они ее еще на первом курсе.

– Программа – это как кисти для художника, без нее никак. Она позволяет создавать безупречные чертежи, которые будут понятны любому заказчику и исполнителю, – комментируют студенты Политеха. – Большой набор инструментов и много механизированных опций позволяют сэкономить время и не допустить ни малейших ошибок. С каждым днем мы узнаем эту программу лучше, открывая для себя новые функции, что позволяет нам создавать проекты качественно нового уровня, передает пресс-служба СамГТУ. 
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