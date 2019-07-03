Александр Хинштейн и Андрей Тарасенко вручили дипломы самарским студентам-речникам
3 июля 2019 21:30
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Прежде чем вручить Дипломы, Александр Хинштейн, пользуясь торжественной минутой, взял слово: «Я хочу всем присутствующим сразу же сообщить о том, что средства из федерального бюджета на ремонт здания на улице Молодогвардейской выделены (аплодисменты). Конечно же, будущее поколение студентов, которые придут сюда учиться, увидят здание совсем в другом качестве. И это не все. Мы будем делать все возможное, чтобы выводить на более высокий уровень наш с вами речной техникум. Готовится документация для того, чтобы в ближайшее время получить изменения в лицензии для того, чтобы техникум превратился в образовательное учреждение, которое предоставляет образовательные услуги высшего звена. Вы станете ВУЗом с этого года. Уже с этого года начнется заочное обучение, а со следующего – очное. Для того, чтобы работа в этом учебном заведении шла еще качественнее, принято решение о передаче на баланс самарского речного техникума здания бывшего филиала экономического университета на улице Неверова. Но и это еще не все. Прежний корпус водно-спортивной лаборатории, на улице Западная, 60, на котором практически не велись тренировки речников из-за его крайне плачевного состояния, будет реконструирован и на его базе будет создан учебно-тренировочный центр. Это позволит курсантам проводить занятия на современных тренажерах и отрабатывать навыки ремонта судов, спасательных мероприятий, а также подтверждать свою квалификацию сотрудникам ВУЗа. В свою очередь это позволит ребятам больше не пользоваться услугами подобных центров, расположенных в Нижнем Новгороде и Астрахани. Теперь на тренинги курсанты других учебных заведений будут приезжать к нам, в Самару.
Я понимаю мысли выпускников, вы уже далеко ушли в своих планах от техникума, но сюда будут приходить новые ребята, ваши младшие братья, родственники, когда-нибудь сюда придут ваши дети… Я очень хочу, чтобы мы с вами запомнили это день. День, когда вы становитесь взрослыми и день, когда ваш родной техникум начинает новую жизнь!» .
Ремонт здания на Молодогвардейской начнется в 2020 году. Материально-техническая база – острейшая проблема учебного заведения выпускающего механиков, судоводителей, электриков – пополнится новыми техническими средствами и специальным оборудованием, новыми тренажерами. Александру Хинштейну также известно о том, что общежитие на пр.Карла Маркса для студентов речного техникума, также находится в удручающем состоянии. Оно нуждается в капитальном ремонте: стены, лестницы, кровля, а также отопительная система никогда не ремонтировались. Работы по его ремонту и созданию максимально комфортных для проживания курсантов условий также будут профинансированы из федеральных источников.
Андрей Тарасенко, заместитель руководителя «Росморречфлота» подтвердил слова Александра Хинштейна и объявил о твердости намерений «Росморречфлота» развивать учебное заведение и всемерно поддерживать его преподавательских состав и материально-техническую базу. Вместе они пожелали успехов выпускникам и выразили надежду на то, что именно они, выпускники Самарского пока еще филиала Волжского Государственного университета водного транспорта» станут надежным оплотом российского флота и будут достойными продолжателями морских и речных традиций»
После торжественной церемонии награждения выпускников Александр Хинштейн и Андрей Тарасенко направились к зданию, которое уже сейчас передается самарскому речному техникуму. Они прошли по классам, которые уже к 1 сентября станут учебными для студентов-речников. Александр Хинштейн предложил Андрею Тарасенко сделать памятный снимок у входа в здание, как символ начала новой страницы в истории самарских речников, передает hinshtein.ru.
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