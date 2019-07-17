Абитуриенты подали в СамГТУ более пяти тысяч заявлений

198

В Политехе подходит к концу четвертая неделя работы приемной комиссии. На данный момент в университет подано 5903 заявления на очную форму обучения, их них 4793 – на бюджетную основу и 1110 – на коммерческую. Платное обучение в качестве первого приоритета выбрали 558 поступающих.306 выпускников школ, получивших аттестаты с отличием, планируют учиться в опорном университете на бюджете, 25 отличников – на «коммерции». Двое абитуриентов поступают в Политех без экзаменов как победители школьных олимпиад из перечня, утвержденного Министерством науки и высшего образования РФ.1420 поступающих уже предоставили в приемную комиссию оригиналы документов.Самый высокий конкурс сегодня на направлении подготовки «Дизайн» – 7,8 человек на место. Кстати, будущие дизайнеры показали и лучший по вузу средний балл ЕГЭ – 74,18.В соответствии с контрольными цифрами на бюджетную форму обучения в Самарский политех и его филиалы будут зачислены 2300 абитуриентов, из них 1643 – на бакалавриат, 153 – на специалитет и 504 – в магистратуру, передает пресс-служба СамГТУ.Фото Екатерины Ананьевой/СамГТУ